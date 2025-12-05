Путин заявил о влиянии мессенджеров на молодежь

Путин: Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь

Президент России Владимир Путин заявил в интервью каналу India Today, что мессенджеры, в том числе Telegram, используются для влияния на молодежь.

Российский лидер отметил, что технологии стали новым элементом в общении старшего и молодого поколений.

«Эти мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодежную среду», — сказал президент.

19 ноября Путин на конференции AI Journey заявил, что модели искусственного интеллекта начинают оказывать влияние ценности, мировоззрение людей, формировать смысловое пространство целых государств и человечества в целом.

До этого на выставке «Сбера», посвященной искусственному интеллекту, Путин поинтересовался у одного из разработчиков электронного помощника «Алиса», как тот намерен добиться того, чтобы дети умели думать самостоятельно, без помощи программ.

Ранее в Госдуме оценили возможность блокировки Telegram в России.