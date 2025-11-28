Москвичи начали раньше обычного готовиться к Новому году

Жители Москвы начали готовиться к Новому году уже в сентябре, следует из результатов исследования «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов.

По данным исследования, 12% от всех покупок декора для елки были сделаны в сентябре, тогда как в прошлом году москвичи начали готовиться к Новому году в октябре. Чаще всего они выбирали на маркетплейсах наборы традиционных шаров и снежинок, популярны также банты и сосульки.

Исследование показало, что москвичи покупают елочные украшения не только на маркетплейсах. В «МегаФоне» отметили возросшую посещаемость сайтов крупнейших елочных фабрик в Москве и Подмосковье: в октябре она выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо жителей столичного региона, среди их посетителей можно встретить гостей из Санкт Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода, а также из соседних Владимирской и Тверской областей.