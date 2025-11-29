Кто назвал экономных мужчин сексуальными?

Среди американских девушек на выданье — представителей поколения зумеров и миллениалов (в переводе на нормальный язык — в возрасте от 18 до 44 лет) — провели опрос с целью узнать об их романтических предпочтениях. Ответы настолько потрясли социологов и журналистов, что результаты мгновенно распространились по всему миру и в наших соцсетях родилась сенсация. «Девушки предпочитают бережливых мужчин!», «Экономные мужчины названы самыми сексуальными» — ну не заголовки, а шок просто.

Дальше первых двух строчек теперь редко кто читает, как вы знаете. Поэтому все сразу же бросились причитать: да как же это так? Как же все наши букеты, конфеты, айфоны, брюлики, машины и квартиры? Как же большие романтические жесты, а также букеты из ста роз на день рождения, День всех влюбленных, Международный женский день, годовщину знакомства, годовщину первого поцелуя, годовщину свадьбы, — добавьте сами что считаете нужным. Про рестораны я молчу — ну это святое. Я тоже обеспокоилась и даже не поверила своим глазам: ну как может быть сексуальным чувак, предлагающий разделить чек на первом свидании? Вникла, изучила вопрос и поняла: это все не у нас, товарищи!

Это все у них, на загнивающем, так сказать, Западе. Ну не вызывают у них доверия расточительные парни. Отношение к деньгам должно быть осознанным, поясняют авторы опроса. Кстати, за осознанность в большинстве своем топят девушки постарше — 44% миллениалов. У зумеров, таких продвинутых и современных, эта цифра пониже: 37% считают, что с бережливым претендентом на звание бойфренда больше шансов построить стабильные отношения. Как водится, там и название для этого придумали — frugmance, от fruge — «бережливый». Честно сказать, я с таким словом за долгие годы просмотра американских сериалов в оригинале ни разу не встречалась. Те же героини «Секса в большом городе» не закатывали глаза от страсти со словами: «О, дорогой, ты такой бережливый, я так тебя хочу!» ни в молодости, ни когда уже стали 50-летними девушками. Может быть, конечно, в каком-то фильме речь и идет о сексуальном миллионере, который маскируется под бедного парня, но даже и в этом случае рано или поздно богатство выплывает наружу, сопровождаемое видимыми элементами красивой жизни вроде личного самолета — и миллионер начинает делать красивые жесты ради любимой женщины, то есть опять же сорить деньгами.

Но это кино.

В реальности же вполне могу допустить, что западные девушки уже настолько привыкли к финансовому и прочему равноправию, что для них совершенно нормально разделить счет в ресторане, заплатить за такси по дороге домой со свидания или за свой билет при совместном походе в театр.

Конечно, я не говорю сейчас о том периоде, когда люди уже живут вместе и ведут общее хозяйство — там вступают в действие уже совсем другие механизмы и другое отношение к деньгам. Кстати, именно в этот период бережливость партнера может принимать гипертрофированные формы, особенно если по каким-то причинам партнерша не будет работать. Что-то я не знаю ни одной истории со счастливым концом, когда жадина не занимался бы в итоге финансовым абьюзом (а есть и такой термин), требуя отчетов за потраченные деньги, выражая недовольство дорогими или ненужными на его взгляд покупками, отказывался бы тратить деньги на отпуск и т.д. О какой вообще сексуальности можно в таком случае говорить?

Вот знала я одного такого бережливого. Наблюдала за этим героем со стороны. Всем он был хорош — и симпатичный, и образованный, и с чувством юмора, спортсмен опять же. И денежный — квартира в столице и премиальное обслуживание в банке. Но фрудж, как говорится. Ходил круглый год в одних и тех же брюках, пока не треснут. После этого покупал новые в самом дешевом сетевом супермаркете. Футболки в основном корпоративные. На обед ел каждый день вареную курицу и гречку. В кафе никогда не ходил, а девушкам дарил цветы с ближайшей клумбы. Все его любили, но отношений не было: максимум, что он мог, — пригласить покататься на велосипеде, но на этом все. Считался ли он при этом сексуальным? Смешным, забавным, добрым — да. Но не более того. Девушки просто не принимали его всерьез. Так пока до сих пор и одинок — наверное, уже на вторую квартиру в Москве накопил.

Думаю, что между транжирой и жадиной девушка всегда выберет первого, ведь щедрый человек не будет душить вас лекциями о пользе финансовой грамотности или следить, сколько вы воды использовали в ванной, хотя и разбогатеть вам тоже вряд ли удастся.

К дискуссии о привлекательности скупердяев присоединились сексологи и дружно пришли к убеждению, что с нами, дорогими россиянками, такого просто не может быть, и тут я скорее соглашусь. Просто не могу представить, чтобы на романтическом свидании мужчина заплатил бы только за себя, а женщина бы воспылала к такому страстью. Общее планирование расходов — да, обсуждение, во что вложиться в долгосрочной перспективе, — да. Куда и на какую сумму поехать в отпуск — да. Вместе выбрать машину — да. Пусть бережливые мужчины проявляют свои ценные качества исключительно применительно к себе: не покупают двухсотый дорогущий набор Lego, например, или сотые кроссовки с вертикальным взлетом. Мы не против. Но все подарки, рестораны и праздники оставьте, пожалуйста, в покое. Наши женщины явно пока не готовы восхищаться жмотами — и, судя по цифрам американского опроса, их девушки помоложе уже тоже начали что-то подозревать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.