Люди дела. Три истории создания бизнеса из увлечения

Вкус родной земли

Зараха Гадмилова знают в Дербенте многие. Он здесь родился, учился, женился, работал на закрытом почтовом «ящике». Теперь здесь и живет, правда не в самом Дербенте, а в сельском поселении Сабново, сразу за городом. Это престижный район рядом с одной из главных достопримечательностей города — двойной крепостной стеной времен Сасанидов.

Еще в начале 1990-х годов он занимался сельскохозяйственным бизнесом — выращивал на продажу овощи и фрукты, сегодня у него около двух гектаров земли. Посажены виноград, инжир, белая черешня, айва и много еще всего разного. Раньше Зарах с супругой собирали урожай, делали варенье и соленья и излишки продавали на рынке, а теперь развивают бизнес онлайн — через Ozon.

close Личный архив

«Это идея сына — он решил выставить наши заготовки на маркетплейс. Он же придумал и бренд — «Вкусный Даг». Теперь вся семья занимается огородом, а когда не хватает сил, приглашаем кого-то помочь. Лучше всего раскупают маринованные виноградные листья, варенье из инжира, черешни и айвы».

Главное, что все натуральное и качественное. В консервацию отбираются только самые хорошие листья и спелые ягоды. В последние годы Дагестан активно развивается, увеличивается и туристический поток. «Многие приезжают специально, спрашивают, как это все делается, дегустируют, потом покупают», — рассказывает Зарах.

Предприниматель не ставит цель наращивать обороты, не гонится за объемами. «Пусть все идет, как идет, главное, что это продукт с моей земли, я его полностью контролирую, и за его качество отвечаю», — говорит Зарах.

Мыло, свечи, шоколад

Владельцы крупнейшего в России производителя мыльной основы и косметических баз «Выдумщики» Алексей и Любовь Шенеман. Молодые люди познакомились в 2007 году еще в студенческие годы, когда учились в Москве. Она — будущий журналист, уже много писала в глянцевые журналы, а он, родившийся в городе металлургов Железногорске, — аспирант Государственного университета управления, учился, как управлять металлургическим предприятием, и работал в отделе снабжения Московского офиса Челябинского трубопрокатного завода. Кризис 2008 года больно ударил по металлургической отрасли. Начались массовые сокращения, под которые, как молодой неопытный специалист попал и Алексей. Произошло это буквально через несколько дней после свадьбы.

Несколько месяцев поисков новой работы не увенчались успехом. «Муж и дальше планировал работать по специальности, но тут в его жизнь вмешалась я. У меня было редакционное задание написать статью о варке мыла в домашних условиях». Не без труда закупили все ингредиенты, и Алексей всю ночь варил ароматные подарки. Наутро его осенило: поскольку сырья для домашнего мыловарения никто не производил, найти все было сложно, давай займемся этим мы, а продавать будем через интернет. Так и появились «Выдумщики», — рассказывает Любовь.

close Личный архив

«По технологии изготовления мыла делаются еще восковые свечи и даже шоколад. Берется бесцветная база, растапливается, добавляется цвет и запах. Разливается по формам и застывает. Все! — рассказывает Алексей. — Когда у нас открылся на ВДНХ первый магазин, на рекламном баннере мы написали три слова: мыло, свечи, шоколад. Людей это интриговало, они заходили и спрашивали, что же их связывает. Так, сами того не понимая, мы получили первый трафик».

Завод в Железногорске они построили в 2014 году на территории бывшей производственной базы «АвтоВАЗа». И сегодня предприятие Шенеман производит более тысячи тонн мыльной основы в год и свыше миллиона пластиковых форм для мыла. Как в семье делятся полномочия? Любовь отвечает за вдохновение, маркетинг и концепцию. Алексей — за техническую часть и экономику. «Супруга говорит, что делаем, а я — как делаем», — говорит Алексей.

Алексей и Любовь Шенеман по-настоящему преданы своему делу и делают бизнес уже не ради денег, а для того, чтобы сделать что-то новое, интересное и двигать рынок вперед. И если бы не они, кто знает, стал бы он таким цивилизованным, как сегодня, или как 15 лет назад все возили бы мыльные базы непонятного качества из Китая.

Сладкий сон

Создатель бренда LAQY Святослав Мокринский попал в мебельный бизнес, можно сказать, случайно. «Устроился курьером в компанию, занимавшуюся мебельными комплектующими, когда учился в институте, — рассказывает Святослав. — Так пробегал два года и понял, что надо двигаться дальше. Я набился на встречу к генеральному директору с просьбой взять на более высокую позицию. Так я попал в классический отдел продаж: телефон, номер и погнали!»

Проработав три года в продажах, набравшись опыта, Мокринский возглавил отдел маркетинга, а затем, когда компания занялась производством готовой продукции (матрасы, кровати, диваны), пришел на это направление уже в позиции коммерческого директора. «Было непросто. 2016 год, и мы хотели сделать компанию, которая будет в топе-3 в России по выпуску матрасов. Быстро наладили производство, четыре года шли к прибыли, и тут всех накрыла пандемия. Все встало», — вспоминает Святослав.

close Личный архив

Но не его компания. «Мы решили, что будем делать защитные маски и перестроились буквально за две недели. Первую линию собрали буквально из оборудования по производству матрасов. Параллельно заказали станки в Китае. Были также тендеры по матрасам для ковидных госпиталей. Но спасло нас масочное производство: по итогам 2020 года вышли даже в прибыль», — отмечает Святослав.

Новый поворот в карьере топ-менеджера произошел в 2023 году. Вместе с двумя партнерами он организовал новое мебельное производство. Под новым брендом LAQY они начали выпускать интерьерные кровати и матрасы. И сегодня его обороты исчисляются сотнями миллионов рублей, а товары через Ozon продаются по всей стране.

В чем секрет его успеха? «В первую очередь не надо бояться начинать что-либо делать. Второй момент — компетенции: делай, что знаешь. И третье — команда. Как показывает практика, собирается она годами, и очень важно ее удерживать, грамотно с ней работать», — делится Святослав. Сейчас у партнеров два производства — в Клину и Сергиевом Посаде, они продолжают развивать свое дело, а вместе с ним и регионы, где они работают.