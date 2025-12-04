Российская косметика вышла на новый уровень. Как отечественные компании заменяют зарубежные бренды

Косметика начинается с химии

Стартовавший в этом году национальный проект «Новые материалы и химия» поставил масштабную цель — достижение технологического лидерства России в химической сфере. В практической плоскости обозначена задача к 2030 году обеспечить страну более чем 700 критически важными продуктами, которые будут созданы на основе 23 разработанных химических цепочек. Они необходимы буквально для всех отраслей экономики — от авиакосмической до косметической.

Практически каждый тюбик или флакон на вашей полке у зеркала — это результат сложных химических процессов. Поверхностно-активные вещества очищают кожу, а полимеры и структурообразователи дарят кремам и лосьонам нежную, бархатистую текстуру. Перламутровые частицы добавляют блеск шампуням и гелям, а стабилизаторы обеспечивают сохранность косметики на долгие месяцы. УФ-фильтры обеспечивают защиту от солнца. Химия сегодня — это основа ежедневного комфорта и уверенности в безопасности косметических средств.

Российский рынок косметики уже демонстрирует впечатляющий рост. С 2021 по 2024 год количество производителей косметики и парфюмерии увеличилось почти в два раза и достигло примерно 3 тыс. компаний. По отдельным категориям, таким как средства для бритья, дезодоранты и продукты для ванн, производство за этот же период выросло на 50–70%. Однако наибольшую важность представляет локализация производства сырья для косметической отрасли.

Путь к инновациям

Сейчас в приоритете развитие отечественной сырьевой базы с целью сделать российских производителей независимыми от иностранных поставок. В 2023 году Минпромторгом РФ был разработан и утвержден перечень сырьевых ингредиентов, имеющих критическое значение для производства продукции парфюмерно-косметической промышленности и бытовой химии. Он позволил систематизировать критически важные ингредиенты и направить усилия на их локализацию. С 2025 года эта работа стала частью нацпроекта «Новые материалы и химия».

Для компаний, занятых разработкой и производством ингредиентов из перечня Минпромторга, предусмотрены меры государственной поддержки.

В частности, они могут получить частичную компенсацию затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В 2024 году более 280 млн рублей составила сумма поддержки проектов по производству пяти сырьевых компонентов (изоамиловый спирт, изовалериановая кислота, сложные эфиры изовалериановой кислоты, трехспиральный коллаген, димерные и олигомерные катионные поверхностно-активные вещества).

Работа по импортозамещению сырья для косметической отрасли ведется последовательно и системно. Это сложный и длинный путь, поскольку для импортозамещения нужно запустить новые лаборатории и производственные площадки, внедрить сложные технологические решения. Однако уже не один российский бренд успешно решил эту задачу.

Петербургский прорыв

DOTTORE LAMI & RHETT by AMICA — уникальный российский косметический бренд. Флагманский продукт представляет собой революционную разработку — систему ламинирования ресниц и долговременной укладки бровей DOTTORE LAMI №412. Это первое в стране косметическое средство, специально созданное для щетинистых волос (ресниц и бровей) на основе собственных научных исследований. Результаты оказались настолько успешны, что компания смогла выйти на международные рынки, заняв свою нишу в премиальном сегменте.

На протяжении полутора лет в Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева исследовали способы воздействие на структуру волос, минимизирующее повреждение белка и сохраняющее естественный блеск. Лаборатория Российской академии наук подтвердила, что данная разработка соответствует мировым стандартам.

«Мы ставили перед собой задачу — создать безопасную и эффективную альтернативу зарубежным составам, основанную на доказательной химии, а не на маркетинговых обещаниях, — рассказала Светлана Григорьева, основательница бренда DOTTORE LAMI & RHETT by AMICA. — И нам удалось сделать это в России, на российском сырье, с российскими специалистами». В октябре 2025 года Роспатент вынес решение о выдаче патента на изобретение, официально закрепив уникальность химической формулы российского продукта.

Производство косметики для Светланы и ее команды — это не просто бизнес, а часть формирующейся экосистемы отечественной косметической науки и промышленности.

«Сегодня у многих предпринимателей есть задумки, но нет понимания, где проводить исследования, как тестировать формулы и к кому обращаться за экспертизой, — отметила основательница бренда. — Если сделать этот путь прозрачным и доступным, даже небольшие команды смогут создавать свои разработки, а не только повторять существующие. Университеты получат реальный спрос на науку, а бизнес — возможность честно работать с химическими технологиями. Когда такая связка работает, инновации перестают быть исключением и становятся системой. Но для меня экосистема — это не только про формальные связи с производствами или научными центрами. Она начинается с людей, которые искренне включаются в идею и готовы проходить путь вместе с тобой — от первых прототипов до готового продукта. Именно такая вовлеченность и есть настоящая экосистема — когда людей объединяет не выгода, а общая идея развития отрасли».

Российские ноу-хау

ACSens — один из ведущих российских производителей ароматических композиций и отдушек. Основанная в 2007 году, компания быстро вошла в ряды лидеров отрасли, сейчас она активно участвует в проектах по замещению иностранных аналогов. Производство ACSens полностью автоматизировано, в 2025 году был открыт новый цех, что позволило значительно нарастить мощности производства.

Как отмечают в компании, создание сложных парфюмерных композиций — это высокотехнологичный процесс. Например, для разделения летучих соединений используется газовая хроматография, что позволяет с высокой точностью контролировать качество сырья, создавать новые эксклюзивные ароматы, воссоздавать ароматы прошлого. В компании подчеркивают, что успех российской косметики, парфюмерии и бытовой химии во многом зависит от качества, стабильности и красоты ароматов.

Достижением российских ученых стала разработка биотехнологии для получения ксантановой камеди. Это один из ключевых ингредиентов для производства косметических средств — универсальный загуститель и стабилизатор для кремов, шампуней и декоративной косметики. В московской компании «Биг» создали особый состав питательных сред для микроорганизмов, позволяющий выпускать ксантановую камедь с заданными свойствами. Сейчас этот продукт импортируют из Китая, но проект «Биг» должен заместить две трети текущего импорта.

Новые производственные мощности с 2030 года должны обеспечить выпуск 12 тыс. тонн ксантановой камеди в год.

Разработка получила субсидирование части затрат на НИОКР при поддержке нацпроекта «Новые материалы и химия».

Немаловажным аспектом является и локализация производства упаковки. Еще недавно упаковку приходилось ввозить из-за рубежа, но сегодня отечественные компании успешно освоили данное направление. Например, завод «Свет» в удмуртском городе Можге с 2023 года освоил выпуск флаконов для парфюмерии. Производственные мощности позволяют выпускать 45 млн единиц в год разного объема, от 25 до 250 мл. Кроме того, санкт-петербургское «Крафт бюро Анны Афанасьевой» изготавливает деревянную упаковку для известного бренда. В 2022 году произведено 520 тыс. изделий, в 2023 году планируется выпустить уже 600 тыс.

Формула успеха

Национальный проект «Новые материалы и химия» закладывает основу для долгосрочного технологического лидерства России. Его цели включают не только создание новых производств, но и развитие компетенций, поддержку малого и среднего бизнеса в высокотехнологичных секторах и строительство инженерной инфраструктуры для новых химических кластеров. Это уже стратегия опережающего развития, а не догоняющего импортозамещения.

Российские бренды на практике доказывают, что они могут конкурировать с ведущими мировыми производителями, опираясь на местное сырье и научные кадры. Уже сегодня они вытесняют зарубежные аналоги, завоевывая доверие потребителя и укрепляя позиции России на мировом рынке.