Средний размер пенсии в России вырос на 11%

В октябре средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей
Александр Кряжев/РИА Новости

В октябре средний размер пенсий в России составил 23,5 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он вырос на 11,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

«В октябре 2025 г. средний размер назначенных пенсий составил 23 530 рублей и по сравнению с октябрем 2024 г. увеличился на 11,7%», — сказано в сообщении.

1 декабря депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказал, что в 2026 году россиян ожидает повышение пенсионных выплат, причем несколько этапов в течение года. Так, страховые пенсии вырастут с 1 января – их проиндексируют на 7,6%. Затронет эта мера всех, даже работающих пенсионеров, отметил парламентарий.

29 ноября эксперт Президентской академии Татьяна Подольская заявила, что в декабре увеличатся пенсии россиян, достигших 80 лет. По ее словам, у этой категории граждан фиксированная часть страховой пенсии увеличится вдвое.

Ранее был назван размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей.

