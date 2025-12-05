Средний размер пенсии в России вырос на 11%

В октябре средний размер пенсий в России составил 23,5 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он вырос на 11,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

«В октябре 2025 г. средний размер назначенных пенсий составил 23 530 рублей и по сравнению с октябрем 2024 г. увеличился на 11,7%», — сказано в сообщении.

1 декабря депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказал, что в 2026 году россиян ожидает повышение пенсионных выплат, причем несколько этапов в течение года. Так, страховые пенсии вырастут с 1 января – их проиндексируют на 7,6%. Затронет эта мера всех, даже работающих пенсионеров, отметил парламентарий.

29 ноября эксперт Президентской академии Татьяна Подольская заявила, что в декабре увеличатся пенсии россиян, достигших 80 лет. По ее словам, у этой категории граждан фиксированная часть страховой пенсии увеличится вдвое.

