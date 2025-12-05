Британия может передать Украине активы России на миллиарды долларов

Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России на 8 млрд фунтов ($10,6 млрд). Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на источник в британском кабмине.

По ее информации, Лондон рассчитывает согласовать единую позицию стран Запада по вопросу «репарационного кредита». При этом издание отмечает, что Соединенное Королевство пока не разработало окончательный способ конфискации активов РФ для передачи их Киеву.

3 декабря председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Коллегия ЕК одобрила выдачу Украине «потенциального репарационного кредита» из замороженных российских активов, вместо их экспроприации.

По ее словам, для продолжения боевых действий и сохранения работы государства Киеву потребуется €135 млрд до конца 2027 года. В связи с этим ЕК предложила альтернативу экспроприации активов РФ — выдачу кредита в размере €90 млрд, который должен покрыть две трети потребностей Украины.

Новость дополняется.