Кадры решают: как обновленная служба занятости помогает бизнесу

Конкуренция за квалифицированные кадры

Высокая потребность в кадрах остается одной из главных проблем российского рынка труда: по данным SuperJob, 78% работодателей сталкиваются с нехваткой сотрудников. В таких условиях рынок переживает период высокой конкуренции за квалифицированные кадры, и компании вынуждены оперативно пересматривать подходы к найму и удержанию персонала.

По словам экспертов, чтобы привлечь нужных специалистов, работодатели все чаще идут навстречу ожиданиям кандидатов, внедряют дополнительные бонусы и программы обучения.

В то же время предприятия могут сталкиваться с недостаточностью прикладных навыков у выпускников вузов, колледжей и техникумов, отмечают эксперты. На адаптацию и обучение начинающих специалистов под реальные потребности бизнеса приходится закладывать дополнительные ресурсы. К сожалению, вложенные усилия не всегда приносят ожидаемый результат. Нередко сотрудники рассматривают занятость в конкретной компании как временную ступень и не планируют строить карьеру долгое время. Удержание специалистов в условиях высокой турбулентности становится таким же вызовом, как и их поиск.

В таких условиях, когда работодатели вынуждены конкурировать не только уровнем зарплат, но и условиями работы и возможностями роста, создание кадрового резерва становится важной стратегической задачей для них.

Новая архитектура рынка труда

Перечисленные обстоятельства вынуждают работодателей перестраивать HR‑процессы и искать надежных партнеров для выстраивания устойчивой стратегии развития. Ими становятся кадровые центры «Работа России». В рамках комплексной модернизации службы занятости эти центры открываются по всей стране, с этого года — по национальному проекту «Кадры». По итогам этого года в стране будет работать почти 1,4 тыс. таких центров.

По плану обновление продолжится: к концу 2028 года по всей стране будет работать более 2,3 тыс. кадровых центров «Работа России».

close Кадровые центры «Работа России»

Партнер для бизнеса

Центр «Работа России» ориентирован не только на помощь соискателям — это полноценное кадровое агентство для компаний. Он сотрудничает со всеми работодателями, всех форм собственности и с любой численностью персонала. Каждую организацию сопровождает специальный помощник — кадровый консультант, который после анализа запроса работодателя формирует комплекс мер поддержки и сервисов. Предусмотрено и цифровое взаимодействие с работодателем, с помощью платформы «Работа России».

Один из самых популярных запросов, с которым обращается работодатель, – это индивидуальный или массовый подбор работников. В первом случае кадровый консультант подбирает подходящих кандидатов из имеющейся базы или же выходит в поисках нужных сотрудников на открытый рынок труда.

Если стоит задача организовать подбор от 10 и более специалистов на одну вакансию, у кадрового центра есть специальный сервис «Массовый отбор». Консультант проводит нужный «срез» из базы кандидатов, общается с ними и наиболее подходящих под вакансию приглашает на собеседования с работодателем.

Чтобы помочь сформировать кадровый резерв из молодежи, центры «Работа России» помогают работодателю подать заявки на целевое обучение, организуют встречи со студентами, профтуры и стажировки на предприятиях.

Финальным этапом сопровождения является помощь в оформлении на работу и адаптации новых сотрудников, что делает поддержку кадровых центров действительно комплексной.

Эти сервисы востребованы у работодателей, особенно в отраслях с высокой потребностью в кадрах, а также в малом бизнесе, где часто нет собственных отделов по персоналу.

Поддержка и возможности

Одно из важных направлений центров «Работа России» – предоставление работодателям различных мер государственной поддержки. Компании могут получить субсидии на оборудование рабочих мест для людей с 1 и 2 группой инвалидности и участников СВО с любой группой инвалидности — до 200 тыс. рублей на одно место.

Работодатели также могут рассчитывать на субсидию при приеме на работу отдельных категорий соискателей. Это ветераны боевых действий, участники СВО, инвалиды, одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей и другие. Размер выплаты равен трем минимальным размерам оплаты труда за каждого трудоустроенного.

По экспертной оценке, господдержка позволяет снижать финансовую нагрузку на предприятия, расширять социальные программы и стимулировать создание инклюзивных рабочих мест.

Региональная практика

В Кемеровской области кадровые центры успешно реализуют региональный проект «Трудовые резервы». Он направлен на поддержку компаний, постоянно испытывающих потребность в квалифицированных кадрах на труднозаполняемых должностях.

Например, в текущем году в регионе особенно востребованы сварщики, повара, водители, строители, а также медицинские сестры, учителя.

К инициативе присоединились более 350 работодателей, среди них — ключевые промышленные предприятия региона. Каждому участнику проекта назначен персональный консультант: специалисты проводят экспресс‑анализ системы управления персоналом, находят причины кадровой потребности и совместно с работодателем формируют план конкретных действий.

«Кадровые консультанты оказывают помощь работодателям на каждом этапе: от размещения вакансии на портале «Работа России» до обучения под нужный компании функционал. Проект дает осязаемые результаты: время закрытия вакансий у участников в 2025 году сократилось на 25% и составило в среднем 50 дней. Для сравнения — в 2023- 2024 годах поиск сотрудников занимал в среднем 67 дней», — отмечает директор Кадрового центра Кузбасса Галина Чайка.

Работа на будущее

Таким образом, служба занятости в лице кадровых центров «Работа России» становится надежным партнером компаний в управлении трудовыми ресурсами.

Обновленные центры «Работа России» становятся связующим звеном между людьми, которые ищут работу, и предприятиями, которым нужны кадры. Это ускоряет процессы трудоустройства, поддерживает бизнес и помогает регионам формировать устойчивую экономическую базу.