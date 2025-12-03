На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В столице открылся фестиваль «Зарядье» в рамках проекта «Зима в Москве»

Более 60 мероприятий фестиваля «Зарядье» пройдут в рамках «Зимы в Москве»
МосФото

В рамках проекта «Зима в Москве» 2 декабря прошло торжественное открытие IV Московского зимнего музыкального фестиваля «Зарядье», сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

В департаменте отметили, что на сцене Большого зала выступили выдающиеся звезды мировой оперы, среди которых Венера Гимадиева, Алексей Татаринцев, Юлия Маточкина и другие.

Также на открытии прозвучали сочинения Мусоргского, Чайковского, Бородина, Пуччини, Сен-Санса и другие.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, всего в рамках фестиваля пройдет более 60 мероприятий, включая симфонические оркестры, оперные и хоровые программы и выступления звезд джаза.

«Завершится фестиваль праздничным показом оперетты «Летучая мышь» 31 декабря», — сказал он.

