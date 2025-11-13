«Дерзкий план по выдаче €140 млрд». Как Европа ищет деньги для Украины

Еврокомиссар Домбровскис: ЕС и МВФ не могут больше предоставлять Украине кредиты

На Западе пока не могут договориться по вопросу продолжения финансирования Украины. ЕС и МВФ больше не хотят предоставлять Киеву кредиты в виде обычных займов из-за слабой устойчивости страны. Идея «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ все еще обсуждается, однако даже при положительном решении этого вопроса средства могут поступить на Украину только в апреле. При этом, по данным СМИ, Киев уже в феврале рискует остаться совсем без денег.

Европейская комиссия (ЕК) и Международный валютный фонд (МВФ) больше не могут передавать Украине деньги в виде обычных займов из-за слабой кредитной устойчивости страны. При этом они рассматривают возможность принудительного изъятия замороженных российских активов по схеме «репарационного кредита», предупредил еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы, передал ТАСС.

«Мы видим, что Украина столкнулась с очень большим недостатком финансирования. <...> То есть мы не можем более просто продолжать предоставлять ей обычные кредиты в виде, например, программ макрофинансовой помощи»,

— сказал Домбровскис.

По его словам, Украину оценивают как рискованную страну, поэтому средства для ее финансирования можно привлечь только под крайне высокие проценты. Риск того, что Киев не вернет ранее полученные кредиты, очень высок. Более того, обеспечивать кредитные обязательства в значительной степени помогают сами же европейцы. По сути им дешевле передавать Украине безвозмездную помощь, чем платить высокие проценты по кредитам. В ЕС подсчитали, что Украине потребуется €65 млрд на военные и финансовые потребности на следующие два года.

При этом глава минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что только в 2026 году Украине понадобится не менее $120 млрд на военные нужды.

«Если война прекратится, нам понадобится не намного меньшая сумма, чтобы просто пополнить наши запасы. Просто чтобы поддерживать нашу армию в надлежащем состоянии», — добавил министр.

Бельгия против конфискации

В настоящее время основным планом финансирования Украины является идея Европейской комиссии по предоставлению Киеву так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Согласно этой инициативе, Киеву будет предоставлен заем на €140 млрд. Украина сможет вернуть его, если Россия решит компенсировать причиненный за время боевых действий ущерб.

Бельгия, на территории которой в основном и хранятся замороженные активы, которая понесет основные риски в случае их экспроприации, категорично отказывается идти на такой шаг. Страна уже заблокировала инициативу на саммите ЕС 23 октября. Несмотря на это, страны ЕС все еще продолжают обсуждение. Они надеются прийти к соглашению на следующем саммите 18 декабря в Брюсселе. В Бельгии уже обозначили, что нести возможные риски в одиночку они не будут.

Россия негативно относится к возможному изъятию своих активов. Российский посол в Бельгии Денис Гончар в беседе с ТАСС назвал подобную идею воровством, за которым последуют ответные шаги:

«Любые попытки конфисковать или использовать суверенные активы будут восприняты как воровство, незаконный шаг, идущий вразрез с существующими нормами международного права. Реакция будет соразмерной. Могу вас заверить, что если еэсовцы все же решатся реализовать этот замысел, их разговоры о солидарности быстро сменятся подсчетом убытков».

Норвегия гарантом не будет

Тем временем в ЕС появилась идея, что гарантии для «репарационного кредита» Украине должна предоставить Норвегия, так как считается, что эта страна является основным бенефициаром при высоких ценах на газ в Европе, которые образовались после санкций ЕС и прекращения сотрудничества с Россией.

Однако норвежский министр финансов Йенс Столтенберг (раньше он занимал должность генерального секретаря НАТО) не поддержал это предложение.

«Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 трлн норвежских крон ($159 млрд), но это не вариант», — сказал он NRK.

Столтенберг уточнил, что, хотя Норвегия и не состоит в ЕС, страна уже делает существенные взносы для финансирования Украины. Кроме этого, потенциально они могут поучаствовать в осуществлении идеи «репарационного кредита», но нести за него ответственность исключительно самостоятельно они не хотят. По словам экс-генсека НАТО, окончательное решение страны зависит от финального решения ЕС.

Ранее норвежские экономисты Ховард Халланд и Кнут Антон Морк предложили обеспечить кредит Украине в размере более €100 млрд за счет суверенного фонда благосостояния Норвегии объемом €1,7 трлн, поскольку страна, которая является крупным производителем нефти и газа, выиграла от повышения цен на ресурсы после начала СВО. Эта инициатива даже получила одобрение некоторых партий. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре обозначил, что готов рассмотреть доклад с описанием реализации предложения, однако окончательное решение будут принимать только после консультации с ЕС. При этом в норвежском правительстве обозначили, что ежегодно они могут тратить только 3% ожидаемой доходности фонда, согласно закону. Кроме этого, фонд создавали для долгосрочных инвестиций, а не для международных финансовых гарантий.

США не вмешиваются

Американцы с приходом к власти Дональда Трампа сразу дали понять, что продолжать жертвовать Украине деньги они больше не намерены. С начала 2025 года США действительно не осуществляют никакую безвозмездную помощь, обозначив, что это дело ЕС. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в курсе обсуждения европейцев по поводу изъятия российских активов, но в ЕС самостоятельно должны решить все эти вопросы.

«Это вопрос, касающийся только европейцев», — заявил Рубио в Канаде после встречи глав МИД G7, передало РИА Новости.

Госсекретарь добавил, что «в Европе есть пара стран, которые «не восторге» от идеи «репарационного кредита». Он отказался отвечать на вопрос по поводу замороженных российских активов в США, заявив, что сейчас этот вопрос курирует министерство финансов.

Украина рискует остаться без денег

По данным Politico, в феврале Украина уже может остаться без средств к существованию, если европейцы не договорятся о выделении «репарационных кредитов».

«Украина столкнется с кризисом финансирования, когда 2025-й сменится 2026 годом, и она на пути к тому, чтобы остаться без денег в феврале, если только Бельгия не прекратит блокировать дерзкий план по выдаче €140 млрд репарационных кредитов, используя замороженные активы Банка России, которые хранятся в депозитарии в Бельгии», — сказано в материале.

Издание отметило, что европейцы сейчас самостоятельно занимаются финансовыми проблемами Украины, потому что США отказались помогать в этом вопросе. Вероятно, в ЕС не пойдут на передачу Киеву бюджетных средств вместо «репарационных кредитов». В этом случае им придется искать средства у «коалиции желающих», а на Украине сейчас как раз случился коррупционный скандал. Этот момент активно освещается в европейских и американских СМИ. Страны опасаются, что переданные ими деньги пойдут «не в те карманы».

«Вот эти все люди – суки». Зеленского и его друзей обвинили в краже миллиардов Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил Владимира Зеленского и его друзей в краже миллиардов... 12 ноября 14:59

По данным Politico, даже если европейцы договорятся о конфискации российских активов, они никак не смогут передать Украине деньги раньше апреля.