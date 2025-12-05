На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индийские рыбаки поймали пятитонную акулу

В Индии рыбаки выловили девятиметровую китовую акулу весом пять тонн
true
true
true
close
Abbypphotos/Shutterstock/FOTODOM

Индийские рыбаки выловили китовую акулу весом около пяти тонн, которая считается крупнейшей рыбой в мире. Об этом сообщает Odisha TV.

Девятиметровая рыба вместе с остальным уловом попала в сети экипажа рыболовецкого судна, вышедшего в море у города Баласор в среду, 3 декабря. Китовую акулу поймали примерно в 200 метрах от берега. Самостоятельно поднять такую добычу рыбаки не смогли — чтобы с помощью веревок вытянуть ее на берег, потребовались усилия около сотни человек.

Как отмечает Odisha TV, это первый случай в регионе, когда выловлена китовая акула таких размеров. Появление столь редкой рыбы привлекло внимание туристов и местных жителей, которые массово приезжали на пляж, чтобы увидеть улов и сделать фотографии.

В ноябре газета Al Masry Al Youm писала, что посетители рыбного рынка в египетском курортном городе Хургада заметили необычную рыбу, внешне напоминающую крокодила. У нее была широкая голова, сплюснутая форма туловища и клыки — это вызвало споры и удивление среди посетителей рынка.

По словам рыбака, его рыба была им поймана на 40-метровой глубине. Он пояснил, что этот вид встречается редко и предпочитает жить на дне моря, зарываясь в песок в ожидании добычи.

Ранее в Индии рыбак стал миллионером, поймав стаю редких рыб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами