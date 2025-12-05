Индийские рыбаки поймали пятитонную акулу

Индийские рыбаки выловили китовую акулу весом около пяти тонн, которая считается крупнейшей рыбой в мире. Об этом сообщает Odisha TV.

Девятиметровая рыба вместе с остальным уловом попала в сети экипажа рыболовецкого судна, вышедшего в море у города Баласор в среду, 3 декабря. Китовую акулу поймали примерно в 200 метрах от берега. Самостоятельно поднять такую добычу рыбаки не смогли — чтобы с помощью веревок вытянуть ее на берег, потребовались усилия около сотни человек.

Как отмечает Odisha TV, это первый случай в регионе, когда выловлена китовая акула таких размеров. Появление столь редкой рыбы привлекло внимание туристов и местных жителей, которые массово приезжали на пляж, чтобы увидеть улов и сделать фотографии.

В ноябре газета Al Masry Al Youm писала, что посетители рыбного рынка в египетском курортном городе Хургада заметили необычную рыбу, внешне напоминающую крокодила. У нее была широкая голова, сплюснутая форма туловища и клыки — это вызвало споры и удивление среди посетителей рынка.

По словам рыбака, его рыба была им поймана на 40-метровой глубине. Он пояснил, что этот вид встречается редко и предпочитает жить на дне моря, зарываясь в песок в ожидании добычи.

Ранее в Индии рыбак стал миллионером, поймав стаю редких рыб.