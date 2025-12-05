В Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Подробностей не приводится.

3 декабря сообщалось, что в части Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло отключение электричества. Незадолго до этого в городе произошли взрывы. При этом в Херсоне воздушная тревога не объявлялась.

Позже в украинской компании «Нафтогаз» заявили, что в Херсоне была практически разрушена теплоэлектростанция (ТЭЦ). По ее информации, местная ТЭЦ «приостановила работу».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.