На Камчатке произошло очередное сильное землетрясение

КФ ФИЦ ЕГС РАН: на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4
Камчатский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»

Ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы (КФ ФИЦ ЕГС) РАН.

Как отмечается, толчки произошли в ночь на 5 декабря. Эпицентр стихийного бедствия находился в 78 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, тогда как очаг залегал на глубине 62 км под морским дном. По данным МЧС, в различных районах Петропавловска-Камчатского это природное явление ощущалось как землетрясение силой до четырех баллов.

3 декабря сейсмологи зафиксировали в регионе землетрясение магнитудой 5,0. Тогда эпицентр находился в 216 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 34,2 км.

Как отмечают ученые, начиная с 7–8 баллов по 12-балльной шкале (MSK-64) и выше землетрясение считается разрушительным. Так, стихийное бедствие силой в 9–10 баллов приводит к уничтожению зданий, а 11–12 баллов — к структурным изменениям рельефа местности. Самое сильное зафиксированное землетрясение на Земле произошло в Чили в 1960 году и имело магнитуду 9,5.

До этого на Камчатке произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение магнитудой 8,7. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Камчатки рассказали, как ощущается землетрясение в 8 баллов.

