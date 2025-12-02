Лишится ли Зеленский власти без своего Али-Бабы?

В коррупционном скандале на Украине наступил эндшпиль. Под всеобщим давлением Владимир Зеленский отправил в отставку Андрея Ермака. Главу офиса президента Украины, своего ближайшего друга, советника, «человека-оркестра» и серого кардинала всея страны, который вместе с Тимуром Миндичем засветился в схеме с масштабным воровством денег на энергетике и военных закупках под кличками Али-Баба и Алла Борисовна.

Значение Ермака для политической системы Украины сложно переоценить. Если коротко: если с февраля с 2022 года в стране происходило нечто глобальное, скорее всего, это было его рук дело. Ермак был главным социальным инженером при Зеленском. Глава офиса президента Украины де-факто приватизировал место второго лица в стране, сместив с него спикера Верховной рады. Он расставлял своих пешек по ключевым постам, щемил местное самоуправление, воевал с оппозицией и прозападными структурами и устранял всех, кто мог даже в теории составить конкуренцию его боссу. Например, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ермак работал на то, чтобы все процессы на Украине замкнулись на нем и Зеленском. И почти добился своего. Если бы летняя атака «Зермака» (так их тандем называли в народе) на НАБУ и САП увенчалась успехом, то президент Украины превратился бы в своего рода «царя». Однако у Зеленского не хватило духу довести дело до конца. Это и предрешило судьбу его ближайшего друга.

Отлучение Ермака от власти нанесло по Зеленскому сразу двойной удар.

Во-первых, потерялась управляемость вертикалью власти. Глава офиса президента Украины координировал действия ее политического (правительство) и силового (СБУ, ГБР) крыла через своих ставленников. Теперь человека, который бы занимался этим, нет. И не факт, что появится кто-то, кто сможет делать это столь же эффективно.

Во-вторых, пострадал авторитет самого Зеленского среди союзников. Фактически президент Украины даже не попытался побороться за главу своей администрации. Хватило одного-единственного обыска в квартире Ермака — и Зеленский, не задумываясь, избавился от него. Если он поступил так с ближайшим и самым верным соратником, то что он может предложить другим людям из своей команды? По данным украинских СМИ, союзники Зеленского уже оглядываются по сторонам в поисках более надежных покровителей. То есть вопрос можно считать риторическим.

В таких условиях совершенно справедливы разговоры о том, что позиции Зеленского заметно ослабли — в частности, на переговорах с США, которые тоже вел Ермак.

Есть мнение, что с его уходом неуступчивость Киева ослабнет. Ведь теперь уже бывший глава офиса президента Украины был ярым противником любого рода компромиссов с Россией. А сменивший его секретарь СНБО Рустем Умеров якобы выглядит более податливым.

На деле, конечно же, никакого смягчения не произойдет. Уступать требованиям Москвы не намерен именно Зеленский. Ермак в этом смысле говорил лишь от его имени. Умеров — и любой другой человек на его месте — будет следовать тем же инструкциям. А поколебать позицию Киева на переговорах способно лишь углубление политического кризиса. Которое, в общем-то, не за горами.

Глядя на безропотное отступление Зеленского, украинская оппозиция не просто чует кровь. Она входит в настоящий кровавый раж. Просто так президента Украины в покое не оставят. Следующая остановка — свержение правительства.

Партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко уже официально предъявили президенту Украины ультиматум: роспуск нынешнего кабмина и допуск оппозиции к министерским портфелям. Фронда нарастает и в пропрезидентской фракции «Слуга народа». Нардепы и раньше были недовольны тем, как Зеленский и Ермак обходятся с Радой. Сейчас часть из них подумывает над тем, чтобы вовсе выйти из фракции. Если ряды «слуг» покинет хотя бы четыре человека, то большинство Зеленского в Раде (229 мандатов при 226 необходимых) распадется. Президент Украины уже не сможет проводить нужные для себя законодательные инициативы — даже принимать бюджет — без других фракций. Следовательно, оппозиция может шантажировать его блокировкой ключевых для страны решений.

В связи с этим на Украине заговорили о сценарии, который я описывал еще в марте. Зеленского доводят до отставки. И.о. президента становится Юлия Тимошенко, которую заблаговременно садят в кресло спикера Рады. На правах временного главы государства она подписывает мирное соглашение с Россией.

Насколько он вероятен в нынешних обстоятельствах?

Ну, бежать впереди паровоза я бы точно не стал. Зеленский все еще президент — и за спиной у него все еще есть поддержка европейских спонсоров. Они не желают заканчивать конфликт на данном этапе и, вероятно, сделают все, чтобы избежать полного развала украинской вертикали власти, за которым неизбежно последует и развал фронта. Вероятно, Зеленский и пожертвовал Ермаком, чтобы заручиться поддержкой зарубежных союзников — и через них удержать власть. Судя по риторике европейцев (на встрече в Париже Макрон защитил Зеленского от вопросов про коррупцию), как минимум первая часть плана у него сработала.

Вот только хватит ли у ЕС влияния удерживать ситуацию на Украине под контролем? Смогут ли (и захотят ли) они поставить оппозицию на место так же, как в свое время поставили на место самого Зеленского? Или тандем Порошенко — Тимошенко парирует это связями с американцами, которые кулуарно взращивал с начала года? Ответы на эти вопросы станут известны уже совсем скоро. А пока советую запастись снеками и заварить чай. Дальше все будет еще интереснее.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.