Израиль может выслать тысячи беженцев с Украины. Если до конца месяца Нетаньяху не продлит их статус

Израиль в ближайшее время может лишить временного статуса более 20 тыс. беженцев, находящихся в стране с начала боевых действий на Украине в 2022 году. Срок действия групповой защиты истекает в конце месяца, однако решение о ее продлении правительство пока не приняло. Временный защищенный статус позволял украинцам легально проживать и работать в Израиле. Теперь же появляется риск депортации, если в ближайшее время наступит перемирие на Украине.

Тысячи украинских беженцев, проживающих в Израиле, могут потерять свой статус и подвергнуться депортации в конце месяца, сообщает израильское издание Haaretz. Риск массовой депортации возник из-за длительной задержки со стороны властей в принятии решения о продлении групповой защиты, предоставленной им после начала Россией боевых действий на Украине в феврале 2022 года.

Спустя несколько недель после начала СВО тогдашняя министр внутренних дел Аелет Шакед объявила, что Израиль предоставит временную защиту 20 тыс. украинских беженцев, большинство из которых находилось в Израиле до начала боевых действий, не имея легального статуса. Кроме того, она обещала защиту еще 5 тыс. украинцев, покинувших свою страну после февраля 2022 года. В конце того же года Шакед ушла в отставку.

В отсутствие действующего министра внутренних дел, который изначально ввел групповую защиту в качестве временной меры, полномочия по этому вопросу перешли к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, который временно исполняет обязанности главы МВД.

Первоначальный вид на жительство был выдан на три месяца, после чего беженцам было предоставлено разрешение на проживание и работу, которое требовало ежегодного продления. Хотя срок действия разрешения истекает в следующем месяце, Израиль пока не принял решения о его продлении, отмечает Haaretz.

В мае Агентство ООН по делам беженцев подтвердило свою позицию о недопустимости депортации украинских беженцев и призвало к всеобъемлющему продлению политики временной защиты. В июне Евросоюз продлил защиту граждан Украины до марта 2027 года. Великобритания три месяца назад приняла решение продлить защиту еще на два года, а США продлили ее до октября 2026 года.

«С трудом находят работу и удовлетворяют потребности»

Несколько некоммерческих организаций по правам человека обратились к генеральному директору Управления по народонаселению и иммиграции Израиля Боазу Йосефу и генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара с просьбой о продлении временной защиты украинцам.

«Периодические решения о продлении туристических виз украинцев были обусловлены отсутствием регламентированной политики в отношении лиц, ищущих убежища в Израиле под защитой, — говорится в письме правозащитников, подписанном директором некоммерческой организации HIAS Israel Нимродом Авигалем и адвокатом Анат Бен Дор, преподавателем Клиники по правам беженцев при Тель-Авивском университете. — Выдача гражданам Украины, большинство из которых женщины и дети, туристических виз привела к тому, что на протяжении более трех с половиной лет эта группа населения с трудом находит работу и удовлетворяет свои основные потребности».

С ноября 2024 года, несмотря на три отправленных письма, правозащитники не получили официального ответа. В ответ на запрос газеты Haaretz Управление по народонаселению и иммиграции заявило, что вопрос все еще рассматривается и решение будет принято в ближайшее время.

Опасения «дополнительного укоренения»

Граждане Украины, прибывшие в Израиль после февраля 2022 года, не имеют трудовых виз, но государство еще в 2011 году обязалось не штрафовать работодателей, нанимающих иностранцев в защищенном статусе.

Речь идет не о юридическом статусе беженца, а о режиме, применяемом к гражданам стран, признанных «горячими точками».

Под него подпадают около 24 тыс. украинцев, въехавших как туристы. Продление защищенного статуса обеспечивало им доступ к социальным услугам и защиту от высылки.

Продлить такой статус можно только минимум на 12 месяцев, что создает сложности для МВД. Как отмечает израильский «9 канал», ведомство опасается, что годовое продление приведет к «дополнительному укоренению» семей и последующим попыткам претендовать на постоянное жительство по мотиву интересов детей.

С учетом этих факторов МВД, вероятно, будет откладывать рекомендации премьеру до последнего. Если в ближайшие недели между Россией и Украиной будет объявлено перемирие, статус могут не продлить вовсе либо продлить ограниченно — например, только до конца учебного года.