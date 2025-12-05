Россиян призвали не ждать снижения цен на кофе в ближайшее время

Эксперт Юшин: резкого падения цен на кофе в России не предвидится

О ключевых тенденциях на кофейном рынке и вероятных изменениях цен «Газете.Ru» рассказал Сергей Юшин, директор по цепочке поставок компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti.

Формирование цен на кофе зависит от комплекса факторов, ключевым из которых является баланс глобального спроса и предложения. Стабильность поставок для стран-импортеров, включая Россию, определяется ситуацией в государствах-производителях кофейных зерен. В последнее время негативное влияние на урожайность и, как следствие, на напряженность на рынке оказывают участившиеся неблагоприятные погодные явления: засухи, чрезмерные осадки и другие климатические аномалии. Помимо этого, значительную роль играют международная торговая политика, тарифы и экономические программы, реализуемые различными странами.

«Ярким примером служит ситуация в Бразилии — одном из крупнейших экспортеров кофе, — отметил Юшин. — Местные фермеры столкнулись со сложностями из-за введенных США пошлин на сельхозпродукцию. Хотя в конце ноября эти сборы были существенно снижены, общий фон сохраняет определенную напряженность».

Кофейный рынок отличается высокой волатильностью, где постоянно возникают новые факторы, корректирующие ценовые тренды. Как показывают регулярные сообщения в СМИ, этот процесс является крайне динамичным и зачастую сложно прогнозируемым. Например, введенные в августе значительные пошлины для экспортера уже к ноябрю могут быть существенно смягчены.

Немаловажное влияние на конечную стоимость продукта оказывает и логистика: расстояние между странами-производителями и потребителями, колебания фрахтовых ставок, особенности транспортировки и курсов валют. В России эти глобальные факторы накладываются на специфику внутреннего рынка и меняющиеся потребительские привычки.

«Что касается перспектив, рынок кофе сохранит свою изменчивость, — подчеркнул Юшин. — В ближайшие месяцы значительного снижения цен ожидать не стоит, поскольку мы наблюдаем растущий спрос в Азии и Европе на фоне сохраняющихся погодных рисков. В то же время такие факторы, как корректировка тарифов на импорт из Бразилии или развитие новых логистических цепочек с Вьетнамом, могут оказать некоторое стабилизирующее влияние. Однако в долгосрочной перспективе резкого падения цен не предвидится».

Несмотря на существующие вызовы, текущая ситуация стимулирует отрасль к поиску более эффективных решений и дальнейшему развитию.

Совершенствуются технологии обжарки, внедряются инновационные подходы к выращиванию кофейных зерен, модернизируется производство. Это позволяет компаниям расширять ассортимент и предлагать продукты высокого качества в более доступных ценовых сегментах. Таким образом, даже при высокой стоимости премиальных линеек, широкий выбор дает потребителям возможность найти оптимальный для себя вариант.

«Даже в условиях, когда цены демонстрируют высокую чувствительность к рыночной конъюнктуре, индустрия стремится сделать кофе более доступным и разнообразным, — заключил Юшин. — Именно поэтому мы рекомендуем потребителям пробовать разные варианты и обращать внимание на новинки — это лучший способ найти оптимальное соотношение цены и качества».

