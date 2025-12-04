На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четыре страны ЕС отказались от участия в «Евровидении-2026» из-за Израиля

Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения бойкотируют «Евровидение» из-за Израиля
close
eurovision.tv

Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в «Евровидении-2026» из-за допуска Израиля к песенному конкурсу. О бойкоте сообщает телеканал France24.

Прежде данные страны выступали против участия Израиля в «Евровидении» из-за боевых действий в секторе Газа.

4 декабря Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Израиль сможет принять участие в «Евровидении». Соответствующее решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее организации в Женеве.

В сентябре EBU разослал письмо вещательным компаниям, участвующим в организации конкурса, с уведомлением о предстоящем голосовании по вопросу о допуске израильской гостелерадиокомпании Kan к трансляции мероприятия на фоне ситуации в Газе. Данное решение было обусловлено угрозами бойкота со стороны ряда европейских вещательных компаний, в том числе из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении, если Израилю будет разрешено участвовать.

Конкурс «Евровидение» пройдет в мае 2026 года в Вене (Австрия).

Ранее Израилю предложили выступить на «Евровидении» под нейтральным флагом.

