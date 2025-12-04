«В синяках, исхудавший до анорексии»: в рехабах Подмосковья издевались над постояльцами

В двух реабилитационных центрах Подмосковья — в Видном и в Егорьевске — избивали постояльцев и морили их голодом, насильно удерживая взаперти под предлогом лечения от наркотической зависимости. Одно из заведений принадлежит блогеру Максиму Антонову — его услуги рекламировали известные музыканты и блогеры. Сейчас владельцы и сотрудники учреждений задержаны, возбуждены уголовные дела.

Руководство двух наркологических рехабов в Московской области, где морили голодом и пытали пациентов, задержали. Речь о центре блогера Максима Антонова «Антонов Pro» в Видном и о рехабе Виталия Сережкина «Неугасимая надежда» в Егорьевске. Оба владельца учреждений находятся на допросе.

Возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы постояльцев центров.

«Подозреваемые самостоятельно устанавливали режим и правила пребывания постояльцев, систематически применяя к ним физическое насилие. Граждане прибыли в центры на лечение из разных регионов, стоимость их нахождения варьировалась от 50 до 80 тысяч рублей ежемесячно», — говорится в комментарии СК России.

«Били по почкам, морили голодом»

Рехаб Антонова рекламировали многие звезды, в том числе Niletto, Тимати, Птаха, блогер Михаил Литвин и блогеры-близнецы Сергей и Иван Кутовые. Последние лечились там от наркозависимости, в соцсетях они публиковали совместные с Антоновым кадры из церкви.

Одним из руководителей «Антонов Pro» является супруга Антонова Елена Власова, дочь первого губернатора Владимирской области Юрия Власова, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Женщина работала в центре на позиции психолога. Она уверяла, что специализируется на работе с трудными подростками и коррекции пищевого поведения.

Сейчас правоохранители проводят проверки в других точках сети — Домодедово и Подольске. Центр в Видном закрыт.

«Внутри находились 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Они сообщили сотрудникам полиции о систематических фактах физического насилия, психологического давления, изоляции, ограничений в пище и воде, а также об использовании в отношении них сильнодействующих препаратов без медицинских назначений», — сообщили в МВД.

Как рассказывают жители Видного, с территории рехаба часто доносились громкие крики и звуки, напоминающие стрельбу. Окна «Антонов Pro» были заколочены изнутри: с улицы увидеть, что происходит внутри, было невозможно. Постояльцы выходили на улицу только покурить, гулять их не водили.

В рехабе очень часто менялись постояльцы, при этом медицинских работников местные жители не видели.

Один из пациентов потерял десятки килограммов из-за пыток. 27-летний мужчина весил 100 кг в момент, когда поступил в учреждение. Там он находился три месяца и за это время похудел на 60 кг.

По словам пострадавшего, его били по почкам, обливали холодной водой и практически не давали еды: на компанию из 40 человек в день выделялась одна курица и по три кусочка хлеба.

«Отец забрал 27-летнего сына из центра избитым, в синяках с ног до головы и исхудавшего до анорексии», – пишет Mash.

Во время задержаний сотрудники правоохранительных органов обнаружили в рехабе свидетельства пыток.

Во втором рехабе, «Неугасимая надежда», по данным Telegram-канала Baza, пострадали четверо мужчин и три девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Их силой удерживали в центре против их воли. Помимо Сережкина, задержаны также трое его сотрудников.

Рехаб в Дедовске

В конце ноября арестовали владелицу рехаба в подмосковном Дедовске Анну Хоботову. Ей предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в незаконном ограничении свободы, истязании несовершеннолетних и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Всего в центре удерживали 24 несовершеннолетних. Одному из них нанесли настолько серьезные повреждения, что он впал в кому.

Женщина во время допроса не признала своей вины, в содеянном не раскаялась.

Истринский суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Хоботова пробудет под арестом до 22 января 2026 года.