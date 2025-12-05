В украинском Павлограде произошли взрывы

В Павлограде на юго-востоке Украины произошли несколько взрывов

В Павлограде Днепропетровской области на юго-востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

В настоящее время в ряде районов Днепропетровской области действует воздушная тревога. Красная зона также охватывает Сумскую и Харьковскую области.

При этом воздушная тревога была снята в Винницкой и Черкасской областях.

В ночь на 5 декабря также сообщалось о взрывах в Киеве и в Чугуевском районе Харьковской области.

2 декабря российские военные совершили массированный удар по Болграду в Одесской области с использованием 20 дронов — камикадзе «Герань». На опубликованных Telegram-каналом «Военкоры Русской весны» видеокадрах видно зарево от пожара и слышны взрывы, на фоне которых звучит характерный шум двигателей беспилотников. В публикации сообщается, что после атаки местные жители зафиксировали перебои в электроснабжении.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

