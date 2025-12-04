«Удар во время гимна России». Мизулина обвинила ВСУ в подготовке теракта на концерте Shaman

Мизулина заявила, что ВСУ хотели нанести ракетный удар во время концерта Shaman

Концерты Shaman в Белгороде отменили из-за информации о готовящемся ракетном ударе по ДК, где он должен был выступить, сообщила Екатерина Мизулина. По ее словам, ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене гимна России. Сам музыкант и его супруга узнали об этом, когда уже были в Белгороде. Об отмене концертов стало известно накануне: городские власти объяснили ее «техническими причинами», а Shaman сообщил фанатам о «провокации со стороны ВСУ».

Украинские военнослужащие планировали нанести ракетный удар по концертной площадке в Белгороде, где 3 и 4 декабря должен был выступать заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов), заявила глава Лиги безопасного интернета и супруга певца Екатерина Мизулина.

«Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали.

Позже информация о возможном теракте подтвердилась. Была объявлена ракетная опасность, ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России», — написала Мизулина в Telegram.

Она добавила, что смогла поделиться этой информацией только сейчас, потому что «вчера был очень тревожный день».

Глава ЛБИ поблагодарила местные власти, МЧС России и Минобороны за их работу, благодаря которой трагедии удалось избежать. «Ведь билеты на два концерта были полностью проданы, а это свыше двух тысяч человек», — подчеркнула Мизулина.

После срыва концерта Shaman с женой встретились с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. «На встрече у Ярослава возникла идея, что несмотря на произошедшее, все-таки нужно завершить поездку на позитивной ноте. Поэтому он решил посетить семью участника СВО», — рассказала Мизулина.

Она добавила, что окончание «медового месяца» молодожены встретили на трассе М-4, где он и начался.

«Дай Бог мирного неба над головой всем жителям Белгорода, приграничья и новых регионов России. Мы с вами», – заключила глава ЛБИ.

Отмена концертов

Концерты Shaman должны были пройти в белгородском Дворце культуры «Энергомаш», однако 3 декабря власти города сообщили, что он закрыт на три дня по техническим причинам .

«В ближайшие три дня ДК «Энергомаш» в Белгороде будет закрыт по техническим причинам. Запланированные мероприятия отменены», — написал глава Белгорода Валентин Демидов.

Сам Дронов в тот же день записал видеообращение, в котором заявил, что концерты отменены из-за чрезвычайной ситуации. Он рассказал, что концертную площадку оцепили, извинился за отмену и заверил, что средства за билеты будут возвращены.

«По имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ в ходе двух концертов <...> Безопасность людей превыше всего! Белгород, как прифронтовая территория, постоянно подвергается обстрелам с вражеской стороны», — написал он в Telegram.

Стоимость билетов на концерт Shaman варьировалась от 3 до 9 тысяч рублей. Telegram-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак писал, что из-за высоких цен на момент анонса — 30 октября 2025 года — большинство мест в зале оставались свободными.

Кто такой Shaman

Ярослав Дронов родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. С четырех лет он выступал на сцене и ездил на гастроли в составе вокально-эстрадного коллектива «Ассорти». Певец окончил музыкальную школу по классу народного пения, затем — музыкальный колледж имени Глинки в родном городе, получив специальность «руководитель народного хора».

Затем он переехал в Москву, где поступил в РАМ имени Гнесиных на факультет эстрадно-джазового пения. В столице Дронов участвовал в шоу талантов «Фактор А» и «Голос».

Псевдоним Shaman музыкант использует с 2020 года: изначально его так прозвали поклонники в соцсетях. Особую известность он получил на фоне российской военной операции на Украине — благодаря патриотическим песням. Самые известные его композиции — «Встанем» , «Я русский», «Исповедь» , «Мы» и «Моя Россия».

С Екатериной Мизулиной он познакомился в 2023 году: тогда артист еще был женат на топ-менеджере компании сотовой связи Елене Мартыновой. Поводом для встречи стал стрим Мизулиной в игре Minecraft, посвященный Дню России. В эфире прозвучала песня «Я русский». Эта информация дошла до певца, и он предложил Мизулиной встретиться и пообщаться. В День России глава ЛБИ и Дронов вместе спели гимн страны, а в декабре появились в образах Деда Мороза и Снегурочки в Детской клинической больнице им. З. Башляевой в Москве, чтобы поздравить с наступающим Новым годом юных пациентов.

9 марта 2025 года во время концерта в Москве Shaman пригласил Мизулину на сцену и объявил: «Возможно я сейчас опозорюсь на всю страну, но я как мужчина должен это сказать. Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся, и мы вместе». А 5 ноября СМИ опубликовали видео из ЗАГСа в Донецке, где супруги заключили брак. Мизулина старше Дронова на девять лет.