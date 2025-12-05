На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотники ударили по месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве

RusVesna: место перестрелки ГУР и ВСУ в Киеве попало под удар трех «Гераней»
Российские военные с помощью трех реактивных беспилотников «Герань» ударили по месту вооруженного столкновения между представителями главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и бойцами Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Канал отмечает, что украинское СМИ опубликовало место сбора военных ВСУ, и «туда сразу же прилетели дроны».

Как сообщало издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовых структурах Украины. По информации этого СМИ, вечером 3 декабря на территории санатория «Жовтень» в Конче-Заспе на юге Киева представители ГУР выбили ворота и, стреляя в воздух, взяли в плен 10 военнослужащих ВСУ, нанеся им серьезные травмы. Затем бойцы ГУР отпустили захваченных военных и забаррикадировались на территории санатория. Они отказались впускать внутрь представителей правоохранительных и военных государственных органов.

По словам источника издания в спецслужбах, конфликт произошел из-за права аренды санатория. У ГУР и воинской части ВСУ были арендные договоры с представителями комплекса. При этом разведчики утверждают, что в силе остался только их договор, а военные находились на базе отдыха незаконно.

Ранее сообщалось, что спецподразделение ГУР потеряло почти всех бойцов под Красноармейском.

Новости Украины
