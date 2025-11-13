«Золотая иллюзия рушится». Как Запад отреагировал на коррупционный скандал на Украине

Венгрия перестанет отправлять деньги Киеву после разоблачения «мафиозной сети» на Украине, заявил премьер-министр Виктор Орбан. В Евросоюзе назвали коррупционный скандал вокруг ближайшего окружения украинского президента Владимира Зеленского «крайне прискорбным». Некоторые страны ЕС пообещали продолжить оказывать финансовую помощь Киеву, так как Украина для них «слишком значима».

Президент Украины Владимир Зеленский после коррупционного скандала может не рассчитывать на финансовую помощь со стороны Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в социальной сети X.

« Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена <…> Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину <…> После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу», — отметил он.

Евросоюзу после этого инцидента пора осознать, что его деньги уходят в карманы членов правительства Зеленского, добавил политик. Его поддержала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Совершенно точное определение — военная мафия. Это не только воровство денег и коррупционные связи киевского режима», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, речь идет о международном конгломерате, «многоголовой кровавой гидре», которая «опутала планету» и занимается перекачиванием денег с Запада на Украину.

На Украине резко отреагировали на пост Орбана. Как пишет «Украинская правда», спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал заявление венгерского премьер-министра «лекцией о коррупции от политика, который замешан в коррупционных скандалах и сделал свою страну самой бедной в ЕС».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) в рамках расследования крупной коррупционной схемы в энергетике провели обыски у совладельца компании «Квартал 95», украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком «Зеленского», главы минюста Германа Галущенко, отстраненного от должности, и в компании «Энергоатом».

По версии следствия, участникам схемы под руководством Миндича, который успел покинуть Украину, удалось отмыть около $100 млн. НАБУ уже предъявило обвинения фигурантам, в том числе Миндичу, который успел выехать из страны, а также бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову — куму Зеленского.

Позиция Евросоюза

Коррупционный скандал на Украине «крайне прискорбен» и власти Украины страны должны отнестись к расследованию «со всей серьезностью», заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас.

« Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь именно деньги народа идут на фронт ... Я думаю, очень важно, чтобы они действительно взялись за это дело как можно скорее и отнеслись к нему со всей серьезностью», — цитирует ее Reuters.

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье обратил внимание, что Брюссель всегда уделял «самое пристальное внимание» функционированию органов по борьбе с коррупцией на Украине, пишет РИА Новости.

«Борьба с коррупцией необходима, если государство хочет стать членом ЕС. Оно должно обладать сильным потенциалом для борьбы с этим явлением и должно уважать верховенство закона. Еврокомиссия продолжит следить за ситуацией», — сказал он на брифинге.

Реакция ФРГ, Дании и Нидерландов

Правительство Германии также обеспокоено коррупционным скандалом на Украине, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. Однако это не повлияет на «немецкие выплаты», заверил он.

«Мы уверены, что украинское правительство обеспечит прояснение ситуации, а антикоррупционное ведомство раскроет это дело и доведет его до прозрачного завершения», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Зеленский в ходе телефонного разговора рассказал канцлеру Германии Фридриху Мерцу «о коррупционных расследованиях в отношении ныне ушедших в отставку членов украинского правительства». Мерц выразил надежду, что Украина будет «энергично продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в области верховенства закона», добавил Корнелиус.

Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен посчитал важным продолжать поддерживать Украину, пишет The Guardian. Однако борьба с коррупцией внутри страны — одно из условий предоставления помощи Киеву со стороны ЕС , заметил он.

Министр экономики Дании Стефани Луз, комментируя расследование НАБУ и САП, заверила, что поддержка Украины со стороны ЕС останется неизменной.

«По-прежнему очень важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине. Конечно, Украине придется постоянно работать над реформами, укреплять в том числе борьбу с коррупцией… Но не должно быть никаких сомнений в том, что Украина пользуется сильной европейской поддержкой», — сказала она.

Правильная реакция — не уменьшение объемов помощи Украине, а продолжение оказания «существенной экономической и военной поддержки и содействие в борьбе с коррупцией», заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Бывший украинский чиновник в беседе с Politico на условиях анонимности выразил мнение, что Запад продолжит финансовую и военную поддержку, поскольку Украина для них «слишком значима, чтобы дать ей потерпеть крах».