SpaceX отправила на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX: ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с группой из 28 спутников Starlink
true
true
true
close
Spacex/Us Space/Global Look Press

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с группой из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки сети интернет-покрытия глобальной системы Starlink, сообщила компания SpaceX.

Как отмечается, запуск ракеты был проведен со стартовой площадки SLC-4E на базе ВМС США Ванденберг в Калифорнии в 12:42 по времени США (23:42 мск). Примерно через час после отделения спутников от второй ступени носителя они выйдут на орбиту. В ходе этого запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя использовалась в четвертый раз. Она совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила более 10,5 тыс. спутников. Некоторые из них вышли из строя или сошли с орбиты, в то время как свыше 9,1 тыс. спутников остаются на орбите в рабочем состоянии. В настоящее время SpaceX имеет разрешение на запуск 12 тыс. спутников и планирует развернуть более 30 тыс. аппаратов для обеспечения всего мира быстрым интернетом. Общие инвестиции в этот проект оцениваются примерно в $10 млрд.

Space Exploration Technologies Corp., более известная как SpaceX, — американская аэрокосмическая компания, расположенная в центре разработки Starbase в Техасе. Она основана в 2002 году бизнесменом Илоном Маском. Компания достигла значительных успехов в создании ракетных двигателей, многоразовых носителей и в разработке технологий спутниковых аппаратов.

Ранее депутат ГД Боярский сообщил, что Россия готовит суверенный ответ американскому Starlink.

