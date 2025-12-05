На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России хотят запретить людям младше 21 года торговать табаком и алкоголем

Депутат Гусев предложил запретить лицам до 21 года торговать табаком и алкоголем
close
Марина Маковецкая/РИА Новости

Группа депутатов Государственной думы во главе с первым заместителем главы фракции «Справедливая Россия» Дмитрием Гусевым внесла в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается запретить лицам младше 21 года работать в сфере продажи табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Парламентарии предлагают внести изменения в федеральные законы «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» и «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Согласно инициативе, такой возрастной порог будет установлен для работы в сфере розничной торговли табачной, никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотина, а также в сфере розничной продажи алкогольной продукции, в том числе объектах общественного питания. Кроме того, будет запрещено заключать трудовые и гражданско-правовые договоры с людьми младше 21 года для выполнения работ, связанных с такой торговлей.

Как отмечают авторы документа, продавцы, которым по 18–20 лет, не всегда обладают достаточной зрелостью и ответственностью для работы в данных сферах. По словам Гусева, значительная часть продаж табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним осуществляется в торговых точках, где за прилавком стоят такие же молодые люди. Депутаты считают, что принятие законопроекта позволит снизить доступность вредных продуктов для лиц младше 18 лет и укрепит систему мер по защите здоровья детей и молодежи.

До этого в Саратовской области запретили несовершеннолетним заходить в магазины, в которых продают сигареты, вейпы и кальяны.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассматривают возможность введения запрета на продажу детям безалкогольных вина и пива.

