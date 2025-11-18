«Беспрецедентная атака»: в ДНР населенные пункты остались без света и тепла из-за ударов по ТЭС

Жители ДНР остались без света и тепла из-за атаки ВСУ на две ТЭС

В ДНР во многих населенных пунктах пропал свет из-за ударов ВСУ по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Из-за этого остановились котельные и фильтровальные станции, рассказал глава региона Денис Пушилин. Произошли перебои в мобильной связи и работе многофункциональных центров. Пушилин назвал атаку беспрецедентной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Зуевскую и Старобешевскую тепловые электростанции (ТЭС) в Донецкой народной республике (ДНР). Они повреждены, из-за чего у многих семей пропало электричество, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции. Профильные ведомства работают в экстренном режиме, буду информировать», — сказано в сообщении.

Местный мобильный оператор «Феникс» сообщил, что более 250 объектов связи в республике остались без электроснабжения из-за атак ВСУ, передает «Донецкое агентство новостей» (ДАН). Отмечается, что доступ к сервисам мобильной сети ограничен. В сообщении говорится, что повреждены объекты в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево Иловайске, а также в Амвросиевском и Волновахском округах.

В республиканском многофункциональном центре также сообщили, что в работе МФЦ в ДНР 18 ноября возможны перебои.

Глава муниципального образования городского округа Макеевка Владислав Ключаров сообщил, что в результате атаки без света остались более 19 тысяч абонентов в Червоногвардейском районе и более четырех тысяч абонентов в Кировском районе . Кроме этого, не работают 43 котельные. По его словам, сейчас специалисты восстанавливают электроэнергию.

Мэр Горловки Иван Приходько в свою очередь в Telegram-канале оповестил жителей, что с 09:00 до 16:00 в некоторых домохозяйствах не будет света в связи с проведением ремонтных работ.

Telegram-канал «ЧП Донецк» сообщил, что в Донецке и Макеевке уже «начали возвращать свет».

Атака на Старобешевскую ТЭС

ВСУ пытались атаковать Старобешевскую ТЭС еще 16 ноября, однако система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила чешские беспилотники с 50-килограммовыми боевыми частями, пишет Life.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ДНР.

«Купол Донбасса» также ликвидировал современный дрон FP-2, снаряженный фугасным зарядом эквивалентной массы, при попытке нанести удар по железнодорожной инфраструктуре Докучаевска. Наряду с этим были нейтрализованы украинские ударные беспилотники с осколочно-фугасными боеприпасами, чьим предполагаемым объектом была электротехническая подстанция в Куйбышевском районе Донецка», — сообщали в спецслужбе.

В ночь на 17 ноября украинские войска также нанесли удар дронами по крупной подстанции в Макеевке, в результате чего без света частично оказались несколько городов, сообщало ДАН.

Пушилин информировал, что в результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой остались без электричества.

«Энергетики сразу же приступили к восстановлению подачи электричества», — отмечал глава республики.

По его словам, экстренные службы сделали все, чтобы в короткий срок устранить все повреждения.