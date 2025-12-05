На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Синоптик Шувалов: снег в Москве выпадет 10-12 декабря
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Снег в Москве может пойти 10-12 декабря, но он будет не сильным. Об этом сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«По тому развитию синоптических процессов, которые мы видим на прогностических материалах, есть вероятность того, что снежок (пройдет – прим.ред.) на рубеже 10-12-го числа. Это будет очень слабый снег, не снегопад, от силы сантиметр снега», — уточнил Шувалов.

Глава прогностического центра также сообщил, что говорить об осадках, которые смогут сформировать зимний снежный покров пока преждевременно. По крайней мере сейчас сложно спрогнозировать, по его словам, будет ли снег в Московском регионе на Новый год или нет.

До этого синоптик рассказал, что снег в Москве можно ждать не раньше, чем в середине декабря. По его мнению, есть высокая вероятность того, что до середины месяца сохранятся небольшие положительные температуры без существенных осадков. Возможен снег, но постоянного снежного покрова не ожидается.

Ранее Синоптик назвал причину теплой погоды в европейской части России.

