«Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Макрон выразил надежду, что конфликт на Украине завершится до 2027 года

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что мир на Украине будет достигнут к 2027 году. При этом он уклонился от ответа на вопрос, продолжит ли Париж поддерживать Киев после ухода политика из Елисейского дворца. По словам Макрона, за последние месяцы уже был принят ряд «поворотных решений».

Французский президент Эммануэль Макрон выразил надежду, что украинский конфликт удастся завершить до его ухода из Елисейского дворца в 2027 году.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», — сказал Макрон на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже.

«Многие решения, включая военно-технические, принятые сегодня, являются абсолютно необходимыми для подготовки надежного мира», — подчеркнул французский лидер.

Он добавил, что за последние месяцы были «приняты судьбоносные решения». По его словам, одним из таких решений являются новые санкции США в отношении нефтедобывающих компаний России.

Согласно французской конституции, Макрон не сможет баллотироваться на третий срок на следующих президентских выборах — в 2027 году.

Президент Франции уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, продолжать ли французы поддерживать Киев, когда президентский пост займет другой политик.

Макрон лишь подчеркнул, что он «по-прежнему решительно настроен добиться мира»

Он добавил при этом, что «коалиция желающих» через месяц планирует перейти к новому этапу подготовки для возможного развертывания своих сил на украинской территории, если СВО будет завершена.

В 2026-м!

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что конфликт может завершиться уже в конце 2026 года.

«Во время подготовки проекта вариантов финансирования Украины в 2026–2027 годах Еврокомиссия исходит из того, что конфликт на Украине должен завершиться в конце 2026 года», — цитирует ее слова издание «Европейская правда».

Глава ЕК отметила, что финансировать Украину становится все сложнее. По прогнозам Международного Валютного Фонда, даже в случае скорого завершения конфликта и при сохранении текущих объемов поддержки Киев столкнется с огромной нехваткой материальных средств.

Переговоры по урегулированию конфликта начнутся не раньше февраля-марта 2026 года, считает президент Финляндии Александр Стубб.

«Обычно я оптимистичен, но сейчас я не ожидаю, что конфликт может закончиться в этом году. Я полагаю, что переговоры могут пройти не раньше февраля-марта следующего года», — сказал глава государства.

Стубб добавил, что дата организации переговоров «зависит от Зеленского».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что у Украины «нет шансов» победить в конфликте с Россией, поэтому продолжать поддерживать Киев – это «безумие».

«Мы уже сожгли 185 миллиардов евро, и… мы намерены сжечь еще больше. Таким образом, мы финансируем страну, у которой нет шансов выиграть войну», — сказал Орбан.

Зеленский в Париже

Сегодняшний визит Зеленского в Париж стал девятым с момента начала украинского конфликта в 2022 году. Политики подписали меморандум, который предусматривает поставку Украине 100 истребителей Rafale . По данным Reuters, часть истребителей может быть передана напрямую из французских запасов, при этом основная доля поставок займет время.

Кроме Rafale, Киев может получить от Парижа системы ПВО SAMP/T — подвижные зенитные ракетные комплексы, способные сбивать десять целей одновременно, а также перехватывать баллистические ракеты.

Зеленский назвал эти системы «очень серьезным уровнем» и «очень важными» для Украины. Дата начала их поставок не называется.

Меморандум подписан сроком на 10 лет.