Юрист назвал способ изменить лимит на снятие наличных в банкомате

Адвокат Пашин назвал способ изменить лимит на снятие наличных в банкомате
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Существует способ увеличить личный лимит на снятие наличных с банковской карты, поскольку в российском законодательстве нет четко установленных ограничений — решение по лимитам принимает каждый банк самостоятельно. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

По информации юриста, российские банки самостоятельно устанавливают лимиты на снятие наличных в банкоматах. Так, по умолчанию они составляют 100-300 тыс. рублей в день и 1-3 млн рублей в месяц. Для премиальных и зарплатных клиентов эти лимиты могут быть увеличены. Обычно вопрос решается при личном обращении в банк.

Эксперт порекомендовал клиентам, которые хотят снять крупную сумму, заранее уведомлять финансовую организацию о своем намерении, чтобы избежать неудобств и выяснить, касаются ли их ограничения.

Пашин также напомнил, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу законодательные изменения, согласно которым банки обязаны проверять каждую операцию по снятию наличных в банкоматах и сверяться с перечнем признаков, установленных Центробанком. Он также уточнил, что банковский анализ теперь проводится без добровольного согласия клиента.

В конце ноября стало известно, кому банки могут запретить снимать крупные наличные суммы. Так, финансовые организации могут запретить гражданам, которые были уличены в причастности к мошенническим схемам, обналичивать свыше 100 тыс. рублей в месяц.

Ранее юрист рассказала, как россиянам получить наличные прямо на кассе магазина.

