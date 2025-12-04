«Не стремимся выпрыгнуть из штанов ради трендов». Интервью с группой «Мираж»

Группе «Мираж» исполняется 40 лет. Сегодня коллектив, который собирал стадионы в конце 80-х, снова на пике популярности: их хиты вирусятся в соцсетях, а концерты проходят при аншлагах. В интервью «Газете.Ru» солистка Екатерина Болдышева и гитарист Алексей Горбашов рассказали, с чего начинался «Мираж» и каким он стал спустя четыре десятилетия, порассуждали о том, почему молодые люди слушают Татьяну Буланову и Надежду Кадышеву, а также объяснили, почему не стремятся подстраиваться под тренды и по-прежнему делают только то, что считают честным и настоящим.

— «Миражу» — 40 лет. С какими ощущениями подходите к пятому десятку и как планируете отметить круглую дату?

Алексей Горбашов: Ведем переговоры насчет съемок сериала, готовим новую концертную программу. Надеюсь, будет чем удивить.

— Вы начинали в конце 80-х, когда музыкальная сцена была совсем другой. Какой запомнили ту эпоху? Чем отличались артисты того времени от артистов сегодняшних?

Алексей: В то время, равно как и сейчас, существовали и профессионалы, и люди случайные. Но тогда все были намного проще. Исполнители не были избалованы гонорарами, и у артистов в помине не было никаких райдеров. Можно было сколько угодно требовать себе лимузин и джакузи в люксе, но приходилось довольствоваться тем, что оказывалось в наличии в данном городе. Часто это был разбитый филармонический ПАЗик и обшарпанный номер в советской гостинице, где не было ремонта с момента ее постройки.

Екатерина Болдышева: Случалось и такое, что в номерах зимой не было отопления и горячей воды. И хоть сколько угодно возмущайся или топай ножкой, ничего не сделаешь. Причем с этим сталкивались все гастролеры. Все было намного сложней, но люди — проще.

— Кто для вас тогда, когда вы только начинали свой творческий путь, был «звездой №1»? Чувствовали ли вы давление со стороны больших звезд того времени — той же Пугачевой, у которой был совершенно иной масштаб и ресурс?

Алексей: Как только мы ворвались на стадионы страны, все звезды того времени и их концертные администраторы со всеми имеющимися в наличии ресурсами и палками, которые они пытались вставить нам в колеса, остались позади. В стране все резко поменялось. Прогнившая советская модель концертной работы разрушилась в одночасье. Мы сами решали, с кем работать, где работать и сколько зарабатывать.

— Группа пережила девять солисток, множество конфликтов и смену эпох, и сегодня именно вы — Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов — называете себя тем самым «классическим» составом. А что сами вкладываете в этот статус?

Алексей: В группе «Мираж» — всех созывов с моим участием — всегда работали хорошие музыканты. А с приходом Екатерины в 1991 году началась полноценная живая работа. В нашем понимании классический состав — это живой голос Екатерины в сопровождении живых музыкантов. За годы существования группа «Мираж» претерпела разные метаморфозы. Был период, когда группу представляли солистки в сопровождении танцоров и бутафорских музыкантов. Это точно не наш вариант.

— «Мираж» часто называют группой с самой драматичной внутренней историей. На ваш взгляд, что было настоящей причиной большинства конфликтов — амбиции, деньги, несовместимость характеров или те самые «лишние люди», которые всегда появляются рядом с успешным проектом?

Алексей: В истории группы «Мираж» было все вами перечисленное. В «Мираже» в этом смысле никогда не было скучно. И сейчас есть те, кто пытается притереться к группе и хоть что-то ухватить. Собственно, ничего не изменилось. Сейчас в судебных процессах всплыли документы, которые «наколхозили» бывшие администраторы группы, и они пытаются доказать, что у них есть какие-то права. Но времена поменялись, и сейчас уже никто не допустит, чтобы кто-то из них присосался к группе. Юристы уже подали заявление в следственные органы о фальсификации.

— Екатерина, вы — едва ли не единственная солистка «Миража», чье имя никогда не всплывало в скандалах и разборках. Как вам удается столько лет сохранять лицо и оставаться вне этого водоворота? Вы, наверное, очень мягкий и неконфликтный человек?

Екатерина: Я разный человек, могу быть резкой — при условии, что к этому вынуждают. Но если говорить о скандалах и конфликтах между участниками группы, меня они не касаются. Мне нечего делить, и у меня нет причин на кого-либо обижаться или что-то выяснять. Мне самой совершенно не интересно, кто и что высказывает в мой адрес. В любом случае — это не мои проблемы, а того, кто это говорит.

— Как вы думаете, возможен ли момент — допустим, к 50-летию «Миража», — когда все экс-солистки выйдут на одну сцену? Или примирение в этой истории невозможно в принципе, потому что «Мираж» — это проект, в котором всегда будет несколько правд и несколько версий прошлого?

Алексей: Даже не знаю, какая может быть еще правда, кроме той, которая очевидна: каждая из участниц внесла свой вклад в популярность группы и оставила свой след в истории. И на историческом концерте в 2004 году ради этой правды и справедливости мы сделали все возможное, чтобы все солистки вышли на сцену «Олимпийского». Ни до, ни после мы ни с кем не ссорились и всегда были открыты к общению и сотрудничеству. Я поддерживаю отношения с бывшими музыкантами и солистками группы — и буду рад, если звезды опять сойдутся в нужном порядке и мы вновь соберемся на одной сцене.

— Еще вчера «Мираж» воспринимали как группу, без которой не обходится ни один ретро-концерт. И вдруг — новый виток: вашего «Нового героя» снова поют стадионы, а публика резко помолодела. Что вы почувствовали в этот момент?

Екатерина: Мы стали замечать, что наша публика начала молодеть еще лет десять тому назад. На концерты стало приходить много зрителей молодого возраста. Сейчас сериал еще больше подогрел интерес молодежи к музыке группы, молодых зрителей стало еще больше. Удивительно, но они знают песни и с удовольствием их поют! Конечно, это не может не радовать!

— Смотрели ли вы «Слово пацана»? Если да, то зацепила ли вас история, саундтреком которой стала ваша старая песня?

Алексей: Я посмотрел сериал целиком. История очень правдоподобная, что-то подобное творилось в подмосковных Люберцах, где я рос, только десятью годами раньше. Я думаю, это все в том или ином виде было в то время в большинстве городов страны. Для того, чтобы выжить и не попасть под раздачу местной шпаны, надо было сбиваться в кучу и уметь постоять за себя и своих друзей. И у нас тоже была такая компания, в которой все были на учете в детской комнате милиции, зато нас никто не трогал, несмотря на то что Люберцы были чуть ли не самым криминальным городом страны. Единственное отличие от героев сериала — мы не занимались криминалом. Время было такое. История, рассказанная в сериале, мне близка и понятна, и Жора Крыжовников ее очень круто снял. Я думаю, что он сам застал все это в молодости, поэтому и получилось настолько правдоподобно.

— Есть ли у вас ощущение, что именно сейчас «Мираж» переживает вторую молодость — или это просто совершенно иной этап, не похожий на первую волну популярности?

Екатерина: Конечно, в то время было все по-другому. И мы сами стали другими — и конечно, относимся сейчас ко всему без экзальтации и эйфории.

Алексей: Тем не менее когда аншлаг в зале — это всегда приятно!

— Как вы думаете, почему сегодня сразу несколько культовых артистов 90-х и нулевых — от Татьяны Булановой до Надежды Кадышевой — переживают мощное возвращение? Дело в ностальгии, социальном контексте или чем-то другом?

Алексей: Вы же видите, это просто стеб. Ну какая ностальгия по песням Кадышевой и Булановой может быть у подростков? Молодежь откровенно отрывается над тем, что стебно и стремно. Не знаю, хорошо это или плохо, но это тренд сегодняшнего дня.

— Кого сегодня больше на концертах «Миража» — вашей «золотой» аудитории или молодых ребят, которые узнали о группе после «Слова пацана»? И как вы маневрируете между такой разной по бэкграунду публикой?

Екатерина: К нам приходит публика всех возрастов. Мы никак не маневрируем. Единственный путь к сердцу поклонников любого возраста — быть честными.

— У вас очень плотный гастрольный график — сегодня вы в Калининграде, а завтра уже во Владивостоке. В 25 лет такая жизнь дается легко, а что помогает вам выдерживать этот ритм сейчас?

Екатерина: Наверное, любовь к своей профессии, к своему делу.

— Сегодня многие артисты 90-х и нулевых подстроились под новые тренды и вместо полноценных альбомов выпускают отдельные синглы, записывают фиты с молодыми исполнителями и так далее. По какому пути идет «Мираж»?

Алексей: Мы никогда не стремились выпрыгнуть из штанов в погоне за сиюминутными трендами. Нам периодически советуют — надо делать коллаборации, ходить на презентации, вести блог, снимать про себя каждый день всякую чушь и постить ее сутки напролет. Но я вижу по своим коллегам, что это пустая трата времени. Это не работает. И выпускать песни-пустышки ради «галочки» тоже нет смысла. Будет настроение, появятся новые идеи — тогда и выпустим что-то стоящее.

— В одном из интервью вы говорили, что сейчас работаете над новым материалом. Не боитесь ли вы, что новая музыка неизбежно будет сравниваться с «золотыми» хитами группы?

Алексей: Будем делать то, что в первую очередь нравится нам самим. Всегда найдутся те, кто будет чем-то недоволен. Есть такой тип зрителей, Теодор Адорно, социолог прошлого века, называл их ресентиментными зрителями. Это те, кто не умеет воспринимать искусство актуально, им необходимо постоянно сравнивать с тем, что они слышали или видели раньше. Они находятся в плену своего собственного сознания и не могут абстрагироваться от воспоминаний или стереотипов. Им всегда будет все не так. Но на них мы точно ориентироваться не будем.

— Фильм о группе «Комбинация» уже вышел, читала, что сейчас снимается картина о «Мираже»...

Алексей: Фильм о группе «Мираж» еще не снимается. Мы только ведем переговоры. Предстоит решить еще массу вопросов.

— Каким вы видите этот проект — честной документальной хроникой или художественным переосмыслением эпохи? Как думаете, каким должен быть этот фильм, чтобы не превратиться в пересказ скандалов, и какую правду о группе вам особенно важно донести до зрителей?

Алексей: Конечно, в фильме будет все — и скандалы, и страсть, и обиды, и любовь. В истории коллектива было много событий. Поверьте, каждому из участников группы есть что рассказать. Мы не собираемся что-то намеренно искажать или вымарывать. В сценарий войдет то, что расскажут сами участники.

— Екатерина, вы с Алексеем вместе уже 34 года — и все это время работаете бок о бок. Как вам удается совмещать семью и сцену так, чтобы одно не разрушало другое? Есть ли у вас какие-то свои внутренние правила?

Екатерина: Никаких специальных правил нет. Главное — не выносить сор из избы. Наши семейные вопросы не должны никак отражаться на работе. Это не правило, это закон.

— В долгих творческих союзах неизбежны кризисы. Бывали ли у вас ситуации, когда работа начинала «давить» на отношения и как вам удавалось сохранить гармонию?

Екатерина: Работа никогда не являлась для нас препятствием во взаимоотношениях, причиной кризисов или ссор, скорее наоборот. Для нас невозможно разделить семейные взаимоотношения и работу, это одно целое.

— Как сегодня выглядит ваш идеальный день без концертов и репетиций? Алексей играет в большой теннис, а вы, Екатерина, чем занимаетесь в свободное время?

Екатерина: Для меня идеальный день, это когда я отдохнула от гастролей — и мы со свежими силами вместе работаем над чем-то в студии. Вечером я занимаюсь домашними делами, а Алексей играет в большой теннис или занимается на тренажерах.

— Совсем скоро Новый год — время мечтать и загадывать желания. О чем вы сегодня мечтаете? И какие планы — творческие и личные — ставите перед собой на следующий год?

Екатерина: Мечтаем о самом добром и светлом. Планов много, но озвучивать их — дело неблагодарное, обязательно что-нибудь помешает им осуществиться. Пусть у нас у всех будет больше позитива!