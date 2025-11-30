Как я сходила к гадалке: личный опыт

Пути лоха неисповедимы. И это я сейчас про себя, конечно. В то время, когда Москва уже готовится к Новому году (во всяком случае, у ресторанов и витрин появляется праздничное оформление, а в магазинах продается новогодний декор), моя душа затребовала чуда. И планирования. Минимум на год вперед. Захотелось подойти к следующему периоду осознанно, а в уходящем скорректировать все то, что может помешать в грядущем.

По совету подруги я пошла к «кофейной фее», а проще говоря — к женщине, которая по гуще от выпитого кофе может рассказать про прошлое, настоящее и будущее. И сильно удивилась. Потому что не смогла разделить восторгов той, кто дал столь дельную рекомендацию. Благо гадающая жила неподалеку от меня, и тащиться на другой конец города мне не пришлось.

Весь сеанс был похож на программу «Угадай-ка»: по моей реакции пытались определить, есть ли у меня близкий знакомый на букву М. Причем не обязательно, чтобы с этой буквы начиналось имя, фамилия или отчество: буква может стоять и посередине, и даже в конце тоже сойдет. Этот человек обязательно должен был мне помочь, вот только в чем?

После моего отрицательного ответа гадалка расстроилась, но углядела на стенках чашки ключ, которым я непременно должна была открывать новую квартиру или свое дело. Про прошлое и настоящее ничего путного мне не рассказали, а про будущее можно и наврать, кто же в моменте проверит. По прошествии сеанса я поняла только одно: в гадалке пропал талант бариста. Ее кофе был чудо как хорош — качественные зерна, грамотная обжарка, тончайший помол, ароматные бадьян и гвоздика и, как мне показалось, — щепотка розового перца. Надо посоветовать ей открыть кофейню.

А вот знакомой по имени Ирина, которая сейчас тоже в поисках ответов про будущее, порекомендовали нумеролога. Куда же мы без рекомендаций — старое доброе сарафанное радио еще никто не отменял. Получив данные, требуемые для осуществления анализа, нумеролог ушла, чтобы через пару недель вернуться с информацией. Подсчеты почему-то были больше про прошлое. Ни про настоящее, ни про будущее не было ничего четкого.

Ирину пытались убедить, что она баловень судьбы, родившийся не то что с серебряной ложкой, а с золотым набором столовых приборов в подарочной упаковке. Судя по тому, что причиной обращения к нумерологу были финансовые вопросы, Ира ощущала себя максимум на зубочистку с серебрением, и никак иначе. Но в ее девятилетнем прогнозе все было сплошь из бриллиантов и жемчуга, чему она несказанно удивилась и наконец-то включила критическое мышление. Уточнив у сведущих людей про этот расчет, выяснила, что нумеролог рассчитала все неправильно. Отсюда вывод, что и в остальном либо намеренно схалтурила, либо полный профан.

Честно дав обратную связь и пытаясь смягчить свое сообщение, Ирина написала, что так как все в корне не сходится, у нее появились вопросы к родителям: возможно, она приемная. На что получила ответ: да, скорее всего, так и есть и необходимо припереть родителей к стенке. Не иначе как эту сцену ставил сам режиссер Роберт Б. Уайди, ведь девушка не то что не приемная, а просто копия своих родственников, которых она помнит и чьи фотографии еще сохранились.

Понятное дело, что одним только кофе я не ограничилась. И, словно героиня «Женитьбы Бальзаминова», спросила совета у другой подруги:

— Нет ли у нас тут где недалеко ворожеи какой-нибудь?

— Какой ворожеи?

— Гадалки какой-нибудь.

— Вам про что спрашивать-то?

— Об жизни, об счастье, обо всем.

Ворожея, она же хиромант, была найдена. Придя в центр, специализирующийся на подобного рода услугах, я села за шторку к взрослой женщине и протянула руку. Сеанс был короткий — с фиксированными минутами, но не дешевый: за превышение лимита надо доплачивать. Половину времени мне рассказывали про мой характер, пока я не попросила наконец ответить на интересующие меня вопросы, а не тратить мое время и деньги. Ответы были из серии: «Береги руку, Сеня» — в моем случае спину, — не носи тяжелое, а так все нормально: в следующем году выйду замуж. Пошла покупать фату...

В общем, хотела распланировать, а получилось: «Думай на черного или рябого». Не верю я теперь во все это, а в новогодние чудеса — да. Так что напишу на бумажке желание под бой курантов, сожгу ее и выпью с игристым. Это хотя бы работает.

