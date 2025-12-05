На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось фото горящего порта в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ

В Темрюке сняли на фото крупный пожар в порту после атаки беспилотников ВСУ
true
true
true
close
Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал фотографию, на которой запечатлен крупный пожар в порту Темрюка (Краснодарский край) после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 5 декабря сообщалось, что над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки украинских дронов.

В результате нападения портовая инфраструктура Темрюка получила повреждения. Произошло возгорание. В тушении пожара принимают участие 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал эвакуирован.

Вечером 4 декабря Курск подвергся атаке украинских БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили окна в частных домах города и автомобиль.

Ранее украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.

