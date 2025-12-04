Топ-10 новогодних елок 2025–2026: куда сходить с детьми в Москве

В середине декабря в России стартуют традиционные новогодние елки — праздничные представления для детей и родителей. Юных гостей ждут любимые герои, погружение в сказку, сюрпризы, игры и приключения. «Газета.Ru» подготовила подборку из десяти необычных новогодних елок в Москве с ценами на билеты.

Кремлевская новогодняя елка «Заветные Куранты»

Где: Государственный Кремлевский дворец, ул. Кремлевская набережная, 1.

Когда: с 25 декабря по 8 января

Билеты: от 2800 руб.

Кремлевская новогодняя елка каждый год дарит юным зрителям грандиозное шоу и трогательное погружение в сказку. В этом году елка носит символичное название «Заветные Куранты». Сценарий представления организаторы держат в секрете, однако известно, что в центре сюжета — вера в чудо, сила дружбы и добрые поступки. По традиции гостей ждет невероятное по красоте шоу, яркие декорации, прекрасная музыка и роскошные костюмы героев.

Кремлевская новогодняя елка — это больше, чем представление. Без преувеличения, она считается главным детским праздником страны.

Приезжать на представление лучше заранее: за час до начала шоу в Кремлевском дворце стартует анимационно-развлекательная программа. Она развернется сразу в трех локациях. В Зеркальном зале гости попадут на «Богатырскую заставу» с теремами и сказочными персонажами. В Гербовом — будет обустроена сказочная гавань, где обитают Хранители новогоднего времени. А в Паркетном зале юные участники представления окунутся в атмосферу карнавала.

Помимо шоу и мастер-классов, ребят ждут волшебные фотозоны и «Книга новогодних чудес», на страницах которой можно написать свои самые заветные желания.

close Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Елка телеканала «Мульт» «История игрушек»

Где: Концертный зал «Москва» на территории парка развлечений «Остров мечты», просп. Андропова, 1

Когда: с 20 декабря по 4 января

Билеты: от 810 руб.

Продюсерский центр «Седьмая Радуга» приглашает на грандиозную новогоднюю сказку, в которой мечты становятся реальностью. В этом году один из лидеров индустрии новогодних семейных шоу приготовил для детей встречу с любимыми мультгероями, настоящим Дедом Морозом и ожившими игрушками. Гостей ждут головокружительные трюки и невероятные спецэффекты.

В центре сюжета — переполох в магазине игрушек. Обиженная Тень с помощью магии одурманила Турбозавров, Геройчиков, Кота Басика, Ума и Хрума, заставив забыть о том, кто они такие. На помощь игрушкам приходит Сказочный Патруль. Начинается приключение!

«Седьмая Радуга» подарит юным зрителям масштабную, высокотехнологичную и очень душевную новогоднюю сказку. По доброй традиции шоу будет максимально интерактивным: зрители будут разоблачать коварные планы с помощью аплодисментов и помогать героям найти верный путь с помощью фонариков телефонов.

close Алексей Молчановский/Продюсерский центр «Седьмая Радуга»

Сказка-шоу «Богатыри»

Где: Театр на Цветном, Цветной бул., 11, стр. 2

Когда: с 20 декабря по 11 января

Билеты: от 990 руб.

Жителей и гостей Москвы приглашают стать участниками самых зрелищных событий русского фольклора! Вместе с героями русских былин им предстоит множество увлекательных приключений. Дети познакомятся с птицей Гамаюн, Соловьем-Разбойником. В представлении принимают участие мастера акробатики из цирка du Soleil. Сказка-шоу «Богатыри» — это удивительные декорации, спецэффекты экстра-класса и фотосессии с героями.

close Пресс-служба Шоу «Богатыри»

Юбилейная елка в Колонном зале Дома Союзов

Где: ул. Охотный Ряд, 3

Когда: с 24 декабря по 10 января

Билеты: от 3000 руб.

Елка в Колонном зале Дома Союзов — это не просто новогоднее представление, а удивительное путешествие во времени. С помощью технологий гости шоу перенесутся в 1936 год, когда в стране впервые провели новогоднюю елку. Вместе с героями шоу зрители будут спасать главный праздник страны.

Проводниками в новогоднее путешествие станут Дед Мороз и Снегурочка, цифровой аватар и хранительница времени Звездочка, воплощение смелости и жизнелюбия — Потешник. Сопровождать представление будет симфонический оркестр «Новая эпоха». В общей сложности на сцене предстанет сразу 12 Дедов Морозов из разных регионов страны.

Приходить на спектакль лучше за 1 час 15 минут до его начала, чтобы дети успели поучаствовать в развлекательной программе. Они смогут погрузиться в волшебную атмосферу Арктики, поиграть в снежном иглу — жилище эскимосов, сделать фото на фоне ледяных декораций, перекусить в арктическом кафе и полюбоваться выступлением артистов-акробатов.

close Предоставлено пресс-службой Юбилейной Елки в Колонном зале Дома Союзов

Научная елка WOW! HOW?

Где: Театральный центр на Плющихе, ул. Плющиха, 64/6с1 — с 18 по 28 декабря; Дворец пионеров, ул. Косыгина, 17, к. 1 — с 30 декабря по 8 января

Билеты: от 990 руб.

Новое научное шоу с полюбившимися героями ждет зрителей в Театральном центре на Плющихе и во Дворце пионеров. По сюжету, гости праздника перенесутся на 100 лет вперед. Вместе с героями представления они будут исследовать феномен чуда. Каким оно станет в XXII веке, как будет чувствовать себя Дед Мороз в окружении суперкомпьютеров, сможет ли он превзойти их по уровню волшебства? Шоу представит ответы на эти вопросы с помощью зрелищных опытов и интересных научных фактов.

close Пресс-служба WOW! HOW?

Киноелка «К звездам: снеговики в космосе»

Где: ул. Мосфильмовская, д. 1.

Когда: с 20 декабря по 8 января

Билеты: от 400 руб.

Вот уже 14 лет на «Мосфильме» проводятся киноелки — захватывающие новогодние мюзиклы для всей семьи, созданные лучшими мастерами главной киностудии страны. В этом году представление пройдет в космическом антураже. Полюбившиеся зрителям Снеговики и другие сказочные герои отправятся в космическое путешествие, чтобы спасти Новый год. Зрители оценят яркие спецэффекты, музыку, а также роскошные костюмы от обладательницы кинопремий «Ника» и «Золотой Орел» Натальи Моневой.

На представление лучше приходить заранее: рядом со зрительным залом работает Рождественская деревня — интерактивное сказочное пространство, где можно перекусить, сделать снимки на память и принять участие в мастер-классах.

close Мосфильм Ёлка

Новогодняя елка в Цирке Никулина

Где: Цветной бульвар, 13

Когда: с 12 декабря по 17 января

Билеты: от 3000 руб.

Погрузиться в волшебную атмосферу сказки «Морозко» можно будет в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Его артисты подготовили красочный спектакль по мотивам знаменитого новогоднего произведения. Акробаты, жонглеры, гимнасты и дрессировщики со своими питомцами органично вписались в сюжет и уже готовы удивлять зрителей. Организаторы обещают эффектные прыжки, фантастическую пластику движений, сложнейшие трюки и добрый юмор.

close цирк-на-цветном.москва

Елка в Храме Христа Спасителя «Новая звезда»

Где: ул. Волхонка, 15

Когда: с 20 декабря по 11 января

Билеты: от 950 руб.

Компания «Интербал» вновь приглашает гостей на очень светлое, яркое и душевное представление. По многолетней традиции спектакль пройдет в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя в историческом центре Москвы. В этом году интерактивная театрализованная постановка будет наполнена рождественской атмосферой. Гостей ждет не просто яркое музыкальное шоу, а увлекательный диалог о важнейших христианских ценностях. Понятия добра и зла, взаимопомощи, силы духа и веры вплетены в сюжет спектакля.

Кстати, представление 7 января будет особенным: ежегодно в праздник Рождества Христова патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещает елку в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя.

close «Интербал»

Новогодняя елка в Третьяковской галерее

Где: Инженерный корпус Третьяковской галереи, Лаврушинский пер., 12

Когда: с 12 декабря по 12 января

Билеты: от 7000 руб. (взрослый + ребенок)

Интерактивная новогодняя программа — главное событие зимы для юных посетителей Третьяковской галереи. В этом году театрализованное представление развернется в Сказочном отделе Галереи. По сюжету здесь произошли необъяснимые вещи: картины поменяли облик, краски померкли. Все дело в исчезновении Деда Мороза! Гостям новогодней елки вместе со сказочными героями предстоит отыскать волшебника. Дети побывают в зимнем сказочном лесу, исследуют необычную мастерскую реставратора и научатся раскрывать тайны произведений искусства.

В программе — театрализованное представление, интерактивный музейный квест по выставке с AR-элементами, творческий мастер-класс, встреча со Снегурочкой и Дедом Морозом и праздничный хоровод у новогодней елки.

close Владимир Вяткин/РИА Новости

Техно-елка «Авиа-приключение»

Где: МАИ, Волоколамское шоссе, д. 4, к. 6

Когда: с 20 по 28 декабря

Билеты: от 1900 руб.

Ежегодно Московский авиационный институт готовит для детей необычные авиа-елки. В этом году Дед Мороз вместе с верной командой отправляется в праздничный рейс из Новогоднего аэропорта МАИ, чтобы доставить подарки детям по всей стране. Юных зрителей ждет захватывающее путешествие с главным пилотом и ИИ-навигатором.

Гостей ждет увлекательный игровой процесс, развивающий логику и творческое мышление, интересные квесты и командная работа.