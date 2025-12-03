12 лучших фильмов Жан-Люка Годара – одного из важнейших режиссеров в истории

Одному из главных режиссеров французской новой волны Жан-Люку Годару исполнилось бы 3 декабря 95 лет. Он родился в 1930 году в Париже в обеспеченной семье, рос в Швейцарии, потом учился в престижном лицее во французской столице, но провалил экзамены, дававшие право поступить в университет. Годар пересдал их, зарегистрировался на факультет антропологии в Сорбонне, но так ни разу в университет после этого не пришел.

В начале 50-х, живя в Париже, Годар стал одним из членов многочисленных киноклубов, где познакомился с такими же синефилами, как он сам, — Франсуа Трюффо и Клодом Шабролем. А когда в 1951-м кинокритик и теоретик кино Андре Базан основал журнал Cahiers du Cinéma, Годар стал одним из его первых молодых авторов вместе с другими будущими режиссерами новой волны.

Первое кино, снятое Годаром, — короткометражка «Кокетка», вышедшая в 1955-м. Через пять лет режиссер представил свое первое программное произведение, новаторский фильм «На последнем дыхании», который изменил мировой кинематограф.

«Газета.Ru» — о 12 лучших фильмах Жан-Люка Годара.