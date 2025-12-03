На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

12 лучших фильмов Жан-Люка Годара – одного из важнейших режиссеров в истории

true
true
true
,

Одному из главных режиссеров французской новой волны Жан-Люку Годару исполнилось бы 3 декабря 95 лет. Он родился в 1930 году в Париже в обеспеченной семье, рос в Швейцарии, потом учился в престижном лицее во французской столице, но провалил экзамены, дававшие право поступить в университет. Годар пересдал их, зарегистрировался на факультет антропологии в Сорбонне, но так ни разу в университет после этого не пришел.

В начале 50-х, живя в Париже, Годар стал одним из членов многочисленных киноклубов, где познакомился с такими же синефилами, как он сам, — Франсуа Трюффо и Клодом Шабролем. А когда в 1951-м кинокритик и теоретик кино Андре Базан основал журнал Cahiers du Cinéma, Годар стал одним из его первых молодых авторов вместе с другими будущими режиссерами новой волны.

Первое кино, снятое Годаром, — короткометражка «Кокетка», вышедшая в 1955-м. Через пять лет режиссер представил свое первое программное произведение, новаторский фильм «На последнем дыхании», который изменил мировой кинематограф.

«Газета.Ru» — о 12 лучших фильмах Жан-Люка Годара.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами