«Спасти свою шкуру». Чем обернется для Зеленского коррупционный скандал?

В связи с коррупционным скандалом, в котором замешаны приближенные президента Украины Владимира Зеленского, Евросоюз требует гарантий от Киева, что выделенная стране финансовая помощь не пойдет в откаты. Пока расследование не затронуло самого Зеленского. Кому выгодно раздувать на Украине историю с коррупцией и чем она может обернуться для украинского президента — в материале «Газеты.Ru».

В связи с масштабным коррупционным скандалом, в который оказались вовлечены ближайшие соратники президента Владимира Зеленского, Евросоюз требует от Украины гарантий, что выделяемая Киеву финансовая помощь не уйдет в откаты. Такой информацией поделилась газета Politico.

«ЕС добивается от Украины гарантий относительно будущей финансовой поддержки страны после того, как в ходе масштабного расследования коррупции была выявлена схема отката на сумму $100 млн, связанная с энергетическим сектором», — говорится в материале издания.

Разоблачения, совершенные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) ранее на этой неделе, вызвали разногласия среди европейских партнеров Киева. Для многих это позитивный знак сохраняющейся независимости украинских антикоррупционных органов, но вместе с тем европейцы хотят быть уверенными, что в будущем подобные инциденты будут предотвращены.

«В ходе расследования буквально повсюду была выявлена коррупция, и это возмутительно. Европейской комиссии безусловно придется пересмотреть свои траты на энергетический сектор Киева», — заявил Politico один из чиновников ЕС.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Кремль в причастности к сохранению коррупции в стране. Чиновник прокомментировал расследование коррупционной схемы в энергетике, назвав его логическим продолжением прошлого. При этом Подоляк не представил каких-либо доказательств своей версии.

«Коррупция была одним из основных инструментов [Кремля], и остатки этого механизма существуют до сих пор», — заявил Подоляк.

НАБУ сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики 10 ноября. После сообщения у экс-министра энергетики и бывшего министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом» прошли обыски.

По данным бюро, Галущенко и другие ключевые министры и чиновники получали выплаты от подрядчиков, строящих укрепления против российских атак на энергетическую инфраструктуру. Среди предполагаемых причастных — бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и Тимур Миндич — бизнесмен и совладелец бывшей телестудии Зеленского «Квартал 95».

close Тимур Миндич Еврейская община города Днепр

Дела серьезнее, чем кажутся

Пока что скандал, который многие иностранные эксперты назвали самым масштабным за все время пребывания Зеленского у власти, не затронул самого президента. Однако многие вспоминают июльские протесты против изменений, ограничивающих независимость НАБУ и САП.

Украинцы опасались, что страна может потерять желанный статус страны-кандидата в ЕС, который ей предоставили при условии ведения эффективной борьбы с коррупцией, а послы стран «Большой семерки» выразили желание обсудить этот вопрос с руководством Украины.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» также вспомнил о попытках Киева лишить антикоррупционные органы ряда полномочий и заявил, что та история «напрямую связана с тем, что происходит сейчас».

«Летний скандал фактически начал новый виток сейчас. Украинские журналисты сообщали, что ближайшее окружение Зеленского уже покинуло Украину на вертолетах, то есть многие понимают, что опасность реально есть и антикоррупционная борьба принимает особый оборот», — сказал депутат.

Он уверен, что за происходящими разоблачениями внимательно будут следить на Западе, особенно те страны и политики, которые принимают решения о дальнейшем финансировании Киева.

«Учитывая плачевную ситуацию для ВСУ на фронте, подобный большой политический скандал может обернуться полным крахом для режима Зеленского», — заключил Чепа.

Кому выгодно?

Бывший депутат Верховной рады, член совета общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что антикоррупционные органы хотят в конечном итоге добраться до самого Зеленского, а стоят за всем этим Соединенные Штаты.

«Это уже не первый скандал подобного рода за последний год. Мы видим, что ставки все повышаются и повышаются: сначала был бывший вице-премьер Алексей Чернышов, потом Галущенко и Миндич. Зеленский пытался противостоять этим антикоррупционным органам, но они подконтрольны американцам, а потому ничего не вышло. В конечном итоге Штаты могут даже дойти до замены Зеленского», — сказал экс-нардеп.

По его мнению, не исключено, что некоторые приближенные Зеленского могут дать показания против него.

«Сейчас каждый начнет задаваться вопросом, как спасти свою шкуру. Ответ очевиден — пойти на сделку со следствием, с американцами, то есть дать показания на других, на более крупную рыбу, например, на Ермака или самого Зеленского», — пояснил Олейник.

Он добавил, что раньше подобные расследования не доходили так далеко, потому что самим западным союзникам Киева «шли большие откаты, вспомнить того же Байдена или Урсулу фон дер Ляйен», сейчас же все они будут пытаться «замести следы».

По мнению журналистов газеты The Washington Post, подобные расследования также могут быть на руку тем членам Евросоюза, которые выступали против присоединения Украины к блоку.

Один из главных скептиков этого плана — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который также пытался заблокировать дальнейшее финансирование Киева. Американские критики финансовой поддержки Украины также часто ссылались на проблему коррупции.

А что Зеленский?

Некоторые эксперты считают, что подобные скандалы в данный момент могут быть полезны для Зеленского, и в реальности ему ничего не угрожает. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«С моей точки зрения, Зеленскому сейчас ничего не угрожает и все разговоры о том, что он сбежит в Великобританию или на Карибские острова — это либо сознательное нагнетание ситуации с целью оказать на него и его сторонников давление, либо информационный шум, который возник по желанию самого Зеленского», — сказал политолог.

Он считает, что если бы на украинского президента хотели оказать жесткое давление с целью добиться его отставки, то сделали бы это совершенно по-другому, например, раскрыли бы компромат, который «на него безусловно есть».

«В реальности, Зеленскому сейчас даже полезна вся эта шумиха вокруг антикоррупционных дел, потому что это резко переключило информационное поле с событий на фронте. На фронте же сейчас полный провал, ВСУ отступает, а это для имиджа президента может быть куда опаснее», — пояснил Безпалько.

Учитывая, что Украина ведет боевые действия, ничего более важного, чем неудачи на фронте, быть просто не может, но антикоррупционная борьба — это больная история для Киева. Поэтому внимание от отступления под Покровском переключить получилось, а потом об этих коррупционерах «никто и не вспомнит, как бывало и ранее», заключил Безпалько.