В Госдуме рекомендовали одобрить законопроект о вырубках леса на озере

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал ко второму чтению законопроект, который предусматривает возможность «сплошных рубок» погибшего леса в центральной экологической зоне Байкала. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Документ находится в обсуждении уже более двух лет. После того как летом он получил одобрение правительства, группа ученых обратилась к президенту, выразив опасения, что предлагаемые нормы могут спровоцировать поджоги здоровых лесов ради последующей вырубки и продажи древесины. В Минприроды заверили, что учтут эти риски при подготовке поправок к Лесному кодексу.

Поправки к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе», которые 4 декабря поддержал думский комитет по экологии, были внесены группой депутатов и сенаторов в июне 2023 года и уже в июле прошли первое чтение. Несмотря на продолжавшиеся два года острые дискуссии вокруг инициативы, летом 2025 года кабинет министров рекомендовал ее к рассмотрению во втором чтении.

В июле Минприроды подготовило пакет поправок, разрешающих сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Сейчас в этой зоне действует запрет на сплошные вырубки. Ведомство предлагает допустить их в случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают восстановление лесных насаждений.

Ранее ученый предупредил о разрушении экосистемы Байкала в случае принятия нового закона.