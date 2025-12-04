На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не буду как Путин»: глава «Барселоны» о выборах в клубе

Глава «Барселоны» Лапорта упомянул Путина, отвечая на вопрос о выборах в клубе
Javier Borrego/Global Look Press

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своем выдвижении на выборах президента каталонского клуба, упомянув президента России Владимира Путина. Его слова приводит Mundo Deportivo.

«Я не буду как Путин и Мадуро, не пойду на третий срок президентства в «Барселоне». Мог бы баллотироваться еще раз, но не планирую этого делать», — заявил он.

Лапорта возглавил каталонский клуб в 2021 году. При этом он сам до этого говорил о намерении баллотироваться на новый срок, который может стать для него вторым подряд. Следующие выборы президента «Барселоны» пройдут в 2026 году. Согласно установленному уставу клуба, невозможно занимать пост главы клуба больше двух сроков подряд.

«Барселона» после 15 туров чемпионата Испании возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. Всего на один балл от каталонцев отстает мадридский «Реал», который идет вторым. Следующий матч в Ла Лиге каталонцы проведут 6 декабря на выезде против «Бетиса» в рамках 16-го тура. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее Лионель Месси установил мировой рекорд по количеству заработанных титулов.

Футбол. Чемпионат Испании
