Аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 2:25 мск.

В ночь на 4 декабря работу приостанавливали в тамбовском аэропорту Донское, в воздушной гавани Волгограда и калужском аэропорту Грабцево.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.