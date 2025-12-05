На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Порт получил повреждения на юге России из-за атаки беспилотников ВСУ

В кубанском Темрюке повреждена портовая инфраструктура из-за атаки дронов ВСУ
true
true
true
close
Shutterstock

В Темрюке Краснодарского края портовая инфраструктура получила повреждения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб региона.

«Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание», — сказано в заявлении оперштаба.

В сообщении говорится, что в тушении пожара принимают участие 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы.

Также в нем отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет, персонал эвакуирован.

Незадолго до этого стало известно, что над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки украинских БПЛА. Сообщалось об около пяти взрывах.

В ночь на 5 декабря в аэропорту Краснодара («Пашковский») были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами