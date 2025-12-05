Порт получил повреждения на юге России из-за атаки беспилотников ВСУ

В Темрюке Краснодарского края портовая инфраструктура получила повреждения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб региона.

«Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание», — сказано в заявлении оперштаба.

В сообщении говорится, что в тушении пожара принимают участие 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы.

Также в нем отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет, персонал эвакуирован.

Незадолго до этого стало известно, что над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки украинских БПЛА. Сообщалось об около пяти взрывах.

В ночь на 5 декабря в аэропорту Краснодара («Пашковский») были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.