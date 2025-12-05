Стало известно о сохраненных должностях Ермака после увольнения

Уволенный глава офиса президента Украины Андрей Ермак сохранил минимум десять должностей в аппарате правительства Украины. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

По информации журналистов, Ермак все еще является частью состава ставки главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Он по-прежнему официально числится в ряде консультативно-совещательных органов при президенте, оставаясь членом Национального инвестиционного совета, председателем Совета по поддержке предпринимательства и заместителем председателя Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

В числе прочего, бывший руководитель офиса Владимира Зеленского продолжает входить в координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, где он занимает пост председателя. Он также по-прежнему участвует в работе международной экспертной группы «Ермак — Макфол» по вопросам антироссийских санкций и консультативной группы «Ермак — Расмуссен».

Кроме того, отмечает издание, Ермак все еще значится руководителем украинской Комиссии государственных наград и геральдики, а также входит в президиум Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Зеленский анонсировал назначение нового руководителя своего офиса.