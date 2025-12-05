В Белом доме заявили об ожидании решения по Украине в ближайшее время

Вэнс выразил надежду на хорошие новости по урегулированию на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу NBC, что надеется на позитивное развития событий в плане урегулирования конфликта на Украине в течение следующих нескольких недель.

«Я думаю, есть надежда — в ближайшие несколько недель по этому вопросу, надеюсь, будут хорошие новости», — сказал Вэнс.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что на переговорах в Москве со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом удалось подробно остановиться на всех положениях американского мирного плана по Украине.

Ранее в посольстве России заявили о попытке Британии сорвать мирный процесс по Украине.