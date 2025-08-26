Украина обсудит гарантии безопасности с США и ЕС. Военная операция, день 1280-й

18:12

Городу Херсону, который в настоящее время контролируют украинские войска, грозит воздушная блокада из-за активности дронов ВС РФ, заявил на своей странице в соцсетях боец ВСУ Игорь Луценко.

«Украинские власти признали дорогу М-14 Херсон — Николаев непроездной, перекрытой дронами россиян. <...> Херсон официально в дроновом полуокружении», — написал он.

По его словам, единственный альтернативный маршрут к городу с севера в скором времени тоже может оказаться под огневым контролем.