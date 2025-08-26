Украина обсудит гарантии безопасности с США и ЕС. Военная операция, день 1280-й

Бельгия в следующем месяце передаст Украине истребители F-16, сообщил глава МИД страны Максим Прево. Количество воздушных машин не уточняется.
Швеция первой из стран ЕС выделила для украинского бюджета 750 млн шведских крон (€66,4 млн) в рамках европейской программы финансирования Украины до 2027 года.
Городу Херсону, который в настоящее время контролируют украинские войска, грозит воздушная блокада из-за активности дронов ВС РФ, заявил на своей странице в соцсетях боец ВСУ Игорь Луценко.
«Украинские власти признали дорогу М-14 Херсон — Николаев непроездной, перекрытой дронами россиян. <...> Херсон официально в дроновом полуокружении», — написал он.
По его словам, единственный альтернативный маршрут к городу с севера в скором времени тоже может оказаться под огневым контролем.
В Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским прибыли начальник Штаба обороны Британии Энтони Радакин и его будущий преемник, главный маршал авиации Ричард Найтон. Об этом сообщает «Страна.ua».
Боевая работа операторов БПЛА российской группировки войск «Центр» на Красноармейском (Покровском) направлении. Видео: Минобороны РФ.
Страны Бенилюкса выразили готовность «помогать Украине, сколько потребуется». Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном после встречи представителей Украины, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в Одессе.
В июне 2022 года схожее обещание «помогать Украине, сколько потребуется» давал действующий на тот момент президент США Джо Байден. Новая американская администрация не вполне разделяет эту позицию.
Вето президента Польши на законопроект о помощи украинским беженцам может привести к дополнительным расходам в $2,20 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на польское МВД.
«Решение президента Польши Кароля Навроцкого наложить вето на законопроект о помощи украинским беженцам может привести к дополнительным расходам в размере 8 миллиардов злотых ($2,20 млрд долларов) и потребовать внесения поправок в бюджет», — говорится в сообщении.
У Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, если она не разберется с вопросом событий в Волыни. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Если Украина не разберется с вопросом Волынской резни, геноцида на Волыни, не проведет эксгумации и увековечения памяти, то шансов на вступление в Европейский Союз не будет», сказал он.
Речь идет о событиях 1943 года, когда вооруженные отряды Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) массово уничтожали польское гражданское население на территории Волыни. В современной Украине участники УПА почитаются как герои, что традиционно вызывает большое раздражение в Польше.
Германия, чей канцлер грозится ввести дополнительные санкции против России, как и остальные страны Запада, уже исчерпала все рычаги давления на Россию, кроме непосредственного военного участия в конфликте на стороне Украины. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
❗ Сотрудники ФСБ России предотвратили атаку украинских беспилотников в Макеевке (ДНР). По данным ведомства, утром 26 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать ударным дроном крупную автозаправочную станцию в Макеевке около оживленной транспортной развязки и мест массового скопления людей. Дрон с 60 кг взрывчатки удалось посадить благодаря системе радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и обезвредить.
Основное внимание украинского командования сейчас сосредоточено на Покровском [Красноармейском], Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях, заявил главком ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает «Страна.ua».
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель обвинила вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля в том, что он сорит миллиардами евро на Украине, параллельно обещая повысить налоги для немцев.
«Деньги налогоплательщиков должны быть потрачены на собственных граждан!» — написала Вайдель в соцсети Х.
Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника «Яндекса» Сергея Ирина к 15 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщает ТАСС. По данным следствия, 27 февраля 2022 года он отправил $500 на счет украинского фонда помощи Вооруженным силам Украины «Вернись живым» (признан в России нежелательной организацией). В апреле прошлого года Лефортовский суд Москвы заключил россиянина под стражу.
С 2022 года суммарная помощь Евросоюза Украине составила почти €170 млрд, включая €60 млрд на оружие, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе. Она отметила, что средства на вооружения выделялись через «Европейский фонд мира». До конца 2025 года ЕС намерен поставить Киеву 2 млн снарядов калибра 155 мм.
❗️Канцлер ФРГ Фридрих Мерц разделяет позицию Бельгии об опасности экспроприации активов РФ и видит риски для самой Бельгии, которая держит депозитарий Euroclear:
«Я также вижу последствия для рынка капитала, если тронуть такие активы Центробанка. Так что я разделяю обеспокоенность бельгийского премьер-министра на этот счет».
Обломки сбитого украинского БПЛА повредили частный дом в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Если бы глава МИД Чехии Ян Липавский мог, он бы просто держал всех россиян в концлагере, прокомментировал «Ленте.ру» сенатор Андрей Климов об ограничении российских дипломатов в передвижении по Шенгенской зоне.
Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал музыканта Сергея Шнурова передать 50 млн рублей на поддержку ВС РФ.
«Директор Сергея Шнурова озвучил гонорар за концерт: 23 миллиона 500 тысяч рублей. Подсчитано, что в рамках российского тура музыкант заработает около 400 миллионов», — заявил Бородин.
Летний этап СВО показал, что инициатива по-прежнему за Москвой и даже новые планы ЕС по военной помощи Украине не изменят соотношение сил, сказал «Газете.Ru» член комитета по обороне Государственной думы РФ Виктор Соболев:
«Практически на всех направлениях есть движение — но, конечно, не столь активное, как хотелось бы. Пока еще не освобождена полностью Донецкая Народная Республика, Запорожье, Херсонская область. Но в целом летняя кампания вполне успешна».
❗️В конце августа пройдут встречи представителей США, Европы и Украины по вопросу о гарантиях безопасности Киеву, обозначил Зеленский.
Приговоренный к пяти годам лишения свободы и лишенный звания генерала Иван Попов заявил, что примет участие в СВО только в качестве военачальника, пишет Telegram-канал Daily Storm.
НАТО поставляет Украине бесполезные устаревшие БПЛА, пишет Corriere della Sera. При этом российские технологии более продвинутые, а арсенал в десятки раз больше.
ЕС будет обеспечивать украинских беженцев до марта 2027 года в рамках механизма временной защиты, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмер:
«В целом, механизм временной защиты был продлен до марта 2027 года, и страны обязаны обеспечивать украинских беженцев, но размеры и формы поддержки различаются от страны к стране».
Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар призвал официальных лиц Украины воздержаться от ударов по нефтепроводу «Дружба».
На территорию Эстонии упал военный беспилотник. Власти предполагают, что он принадлежит Украине, сообщила телерадиокомпания ERR.
В Чувашии запретили снимать беспилотники и действия силовиков при отражении атак, сообщил глава республики Олег Николаев.
Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В войсках радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ появились подразделения БПЛА, сообщила газета «Известия».
Москва планирует начать системное восстановление районов Донецка, которые пострадали от прямого артиллерийского обстрела, заявил Собянин.
Участника президентской программы «Время героев» Оскара Ситдикова назначили на пост помощника главы республики Башкортостан, сказано на сайте проекта. Он будет курировать вопросы, связанные с СВО.
По данным Минобороны, средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 191 БПЛА.
Брифинг Минобороны о ходе проведения СВО:
— в зоне действия группировки войск «Север» ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и горючего;
— в зоне действия группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и бронетранспортер «Stryker» производства США, бронеавтомобиль «Snatch» производства Великобритании и бронемашина «Senator» канадского производства. Уничтожены 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов;
— в зоне действия «Южной» группировки войск противник потерял свыше 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств;
— в зоне действия группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «Senator» канадского производства, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии;
— в зоне действия группировки войск «Восток» противник потерял свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии;
— в зоне действия группировки войск «Днепр» ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
Анонсируемый новый пакет санкций влечет определенные риски для экономики Турции, сказал РИА Новости источник в государственном финансовом секторе страны:
«Мы пока анализируем то, с какими потерями столкнется экономика страны в случае запрета финансовых операций с российской стороной, анализируем то, какие механизмы контроля будут введены».
По данным Sky News, Украина не может заглушить средствами радиоэлектронного подавления модернизированные российские дроны и проигрывает гонку беспилотных вооружений.
Европа не сможет обеспечить без участия России не только свою безопасность, но и конкурентоспособность, считает Сийярто.
❗️Новый 19-й пакет санкций ЕС против России может содержать запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
ВСУ обстреляли село Новая Збурьевка, погиб один человек. Также украинские военнослужащие атаковали Алешки и Каховку, пострадали трое, выяснило РИА Новости
Норвегия решением выделить Украине около $8,4 млрд подливает масла в огонь украинского конфликта, подпитывая недоговороспособность Киева, заявили в посольстве России в Осло, передал ТАСС.
ЕС хочет надавить на Венгрию и Словакию, чтобы принять новый пакет санкций против России, выяснило Politico.
«Дипломаты уверены, что смогут оказать на них давление и добиться единогласной поддержки, необходимой для принятия 19-го пакета», — сказано в материале.
Индия планирует сократить закупки российской нефти из-за пошлин со стороны США, пишет агентство Bloomberg.
Рубио обсуждал с европейцами гарантии безопасности для Украины, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига:
«Я подтвердил позицию Украины, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными. Они должны быть многоплановыми, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом».
Серебрянское лесничество в ЛНР практически полностью зачищено от ВСУ, сказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
❗️Удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, заявил венгерский глава МИД Петер Сийярто.
Рубио и европейские главы МИД «договорились продолжить сотрудничество в дипломатических усилиях по прекращению конфликта между Россией и Украиной путем достижения прочного урегулирования на основе переговоров», сообщил американский госдеп.
Во время отражения атаки беспилотников в Сланцевском районе Ленинградской области повреждены стекла трех частных домов и автомобиль, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, местные жители не пострадали.
Украина внесла российского актера Юрия Колокольникова в список угроз национальной безопасности страны за съемки в фильмах, которые финансируются из государственного бюджета РФ.
США могут спокойно пожертвовать Украиной, чтобы не допустить дальнейшего развития союзных отношений между Россией и Китаем, заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал на портале Haber7.
❗️Киев готов к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических точках, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими союзниками:
«Они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все убеждены, что украинская армия является фундаментальным звеном любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление — наш главный приоритет».
В ЕС считают, что именно США должны ввести наиболее серьезные санкционные ограничения в отношении России, пишет газета Politico. В материале сказано, что новый пакет санкций ЕС не будет подразумевать серьезные ограничения на продажу энергоносителей РФ.
Украине нужно быстрее принимать решение о мирных договоренностях с Россией, так как в будущем условия Москвы могут стать жестче, сказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев:
«С каждыми новыми переговорами условия будут меняться, поэтому Киеву нужно принимать как можно быстрее решение».
Польша продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины, заявили в канцелярии польского президента Кароля Навроцкого. Ранее лидер страны наложил вето на закон, который предоставляет всем украинским беженцам пособие и бесплатную медицину. Он выступает за то, чтобы такие бонусы были только у работающих украинцев.
«Вето господина президента не отключает интернет Starlink для Украины, так как расходы на эту связь финансируются на основании положений действующего закона, а проект, внесенный президентом в Сейм, сохраняет этот порядок. Достаточно в сентябре оперативно провести президентскую инициативу через польский парламент.
Аналогично обстоит дело и с поддержкой хранения данных украинской администрации в безопасном месте», — сказано в сообщении.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заверил, что не оставит без последствий открытые угрозы украинского президента Владимира Зеленского:
«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение».
⚡️С 00:00 до 06:10 средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника: по шесть над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять над Волгоградской, четыре над Брянской, по три над Орловской и Псковской областями, по два над Белгородской и Курской областями, по одному над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями, рассказали в Минобороны.