В Эстонии обвинили Россию в падении украинского дрона. Он летел атаковать Усть-Лугу

Украинский дрон со взрывчаткой не долетел до России и упал на территории Эстонии

Эстонские власти сообщили о падении украинского БПЛА на фермерском участке в 40 км от Тарту. По их информации, дрон летел в сторону России, но был сбит с курса с помощью средств РЭБ. Инцидент произошел в день, когда ВСУ атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Как пишет Mash, украинские беспилотники летели через воздушное пространство Эстонии, а запускали их с сухогрузов на Балтике.

Удар дроном по Эстонии

Украинский ударный дрон, вероятно, летевший на территорию России, упал на фермерском участке в Эстонии, сообщает ERR со ссылкой на департамент полиции безопасности.

«Это мог быть украинский дрон, нацеленный на объекты на территории России, но который Россия с помощью GPS-глушения и других средств электронной борьбы сбила с курса, и он отклонился в воздушное пространство Эстонии»,

– заявили в ведомстве.

«В настоящий момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон», – добавили в департаменте.

БПЛА мог привести к серьезным разрушениям, но, к счастью, здания и люди не пострадали, подчеркивают в Таллине.

«Если бы он упал на жилой дом, то с высокой вероятностью был бы причинен ущерб, возможно, даже значительный», — заявила на пресс-конференции глава национальной разведки Эстонии Марго Паллосон.

Дронами били с территории НАТО, пострадали китайцы

Дрон упал в воскресенье, 24 августа, когда ВСУ атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Украинские беспилотники, атаковавшие Петербург и Ленобласть, могли запускать с сухогрузов в Балтийском море, а воздушное пространство Эстонии – использовать для пролетов, пишет Mash.

В ночь на 24 августа над Усть-Лугой было сбито 10 украинских беспилотников. Упавшие обломки вызвали пожар на терминале «НОВАТЭК», его удалось ликвидировать за пять часов. К тушению привлекли пожарный поезд. По информации 47news, трое рабочих из Китая пострадали, их доставили в местную больницу. Официально власти о пострадавших не сообщали. На площадке сейчас идут ремонтно-восстановительные работы.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что украинская армия использует Прибалтику как плацдарм для атак на Россию, а порт Усть-Луга, вероятно, был атакован с прибалтийских стран.

«Прибалтика для них сейчас хороший плацдарм, который они используют именно для нанесения ударов. Поэтому наши компетентные органы разберутся и сделают соответствующие выводы»,

— заявил Липовой в беседе с NEWS.ru.

40 км от Тарту

Обломки дрона были найдены в окрестностях озера Выртсъярв, примерно в 40 километрах от Тарту и 100 километрах от российско-эстонской границы. На месте падения зафиксировали большую воронку, образовавшуюся после взрыва, а также использовавшиеся для удара поражающие элементы.

Эстонские власти утверждают, что радары ранее зафиксировали еще один беспилотник, упавший на российскую сторону Чудского озера, но не уточняют его происхождение.

На прошлой неделе министр обороны Польши обвинил Россию в провокации после того, как на территории Польши взорвался ударный дрон. В июле боевой беспилотник вошел в воздушное пространство Литвы, после чего Вильнюс обратился к НАТО с просьбой развернуть средства борьбы с беспилотниками на границах с Россией и Белоруссией.

«К сожалению, невозможно обнаружить все [дроны], как показали инциденты в других европейских странах», — заявил министр обороны Ханно Певкур на пресс-конференции в Таллине, добавив, что в настоящее время основным средством борьбы с БПЛА в Эстонии остаются истребители союзников по НАТО, которые регулярно патрулируют небо над Балтикой.

«Дроновая стена»

В будущем Эстония планирует потратить €200 млн на оснащение границы с Россией средствами борьбы с беспилотниками, сообщил глава МВД прибалтийской республики Игорь Таро.

По информации ERR, Таллин завершает строительство забора вдоль всей восточной границы, а затем собирается оснастить его всевозможными техническими средствами, в том числе и средствами радиоэлектронной борьбы, создав «дроновую стену».

«Если мы смотрим перспективу трех–четырех лет – это сумма в районе €200 млн. То есть чтобы понятно было – это размер годового автомобильного налога. Сколько мы собираем автомобильного налога – вот столько в ближайшие годы нужно инвестировать, чтобы быть уверенными, что что-либо не прилетит», – заключил Таро.