В Ленобласти обнаружили части БПЛА после утренней атаки

Губернатор Ленобласти Дрозденко: после утренней атаки ВСУ обнаружили части БПЛА
Telegram-канал «Александр ДроZденко»

Пораженные части беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли в районе деревни Глажево Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его информации, части дрона обнаружили в районе деревни Глажево Киришского района. На месте в течение дня работали взрывотехники.

«Севернее промзоны города Кириши обнаружены элементы еще одного беспилотника. Он полностью уничтожен», — написал он.

Также Дрозденко сообщил, что помощь оперативным службам оказывает районная администрация, работы продолжаются.

Утром 6 декабря губернатор Ленобласти сообщил об уничтожении над Киришским районом нескольких украинских беспилотников.

Также в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Мирские попал под удар FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота). Глава региона рассказал, что при налете был ранен водитель грузовика. Мужчину госпитализировали. Автомобиль тоже был поврежден. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона пострадал глава сельского поселения.

