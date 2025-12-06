На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о «происках» зимы на будущей неделе

Синоптик Леус: в начале недели в Москве ожидается небольшой снежный покров
Илья Питалев/РИА Новости

В начале будущей недели в столице ожидается небольшой снежный покров, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что пока температура не опускалась в зону «зимних» отметок. По этой причине ни о каком снежном покрове речь не шла.

«В предстоящие дни погода вновь попытается перейти на зимние рельсы и отметится локальным снегом, а ко вторнику даже сформируется совсем небольшой снежный покров», — сообщил синоптик.

Он добавил, что температура опустится чуть ниже 0°C и высота снежного покрова не превысит 2 см. После этого, по словам Леуса, «происки» зимы закончатся: в середине недели с теплым атмосферным фронтом в Москву вернутся плюсовые температуры.

«Отрицательные температуры вернутся в столицу в выходные, а вот какой интенсивности получится это похолодание, покажет дальнейший ход синоптических процессов», — заключил метеоролог.

До этого в «Фобосе» рассказали, что экстремальное малоснежье наблюдается на европейской территории России из-за мощных вторжений атлантического воздуха. В прошлом такая ситуация случалась от одного до трех раз в 10 лет. А теперь примерно каждый второй декабрь в Центральной России начинается без снега. На это влияют не только климатические изменения, но и активность Солнца.

Ранее москвичам рассказали, как долго в столице не будет солнца.

