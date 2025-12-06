На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суперкомпьютер назвал фаворитов чемпионата мира — 2026

Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом ЧМ-2026
Kai Pfaffenbach/Reuters

Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу — 2026. Об этом пишет «РБ Спорт».

По его версии, главным кандидатом на победу в мировом первенстве является сборная Испании — 17%. На второй позиции расположилась французская команда (14,1%), замыкает тройку главных претендентов Англия (11,8%).

К числу остальных претендентов на титул суперкомпьютер относит команды Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Сборная России пропустит чемпионат мира — 2026 из-за отстранения от международных турниров, которое действует с 2022 года.

Ранее Дональд Трамп поговорил по телефону с Криштиану Роналду.

Футбол. Чемпионат мира 2026
