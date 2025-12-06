На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности о «тюремном меню» Николя Саркози

Figaro: Саркози питался в тюрьме батончиками мюсли и молочными продуктами
Global Look Press

В тюрьме экс-президент Франции Николя Саркози три недели питался «молочными продуктами, злаковыми батончиками, минеральной водой, яблочным соком и несколькими сладостями», пишет Le Figaro со ссылкой на политика и отрывки из его новой книги.

Бывший глава государства проводил в камере 23 часа в сутки за исключением времени, когда его навещали. Каждый день за маленьким столом из фанеры он писал свою книгу. Через адвокатов политик передавал записи секретарю. Спустя несколько дней после выхода из тюрьмы он закончил рукопись. После того как ее просмотрели адвокаты, оттуда убрали «несколько слишком резких портретов», говорится в статье.

До этого Саркози сравнил жизнь в заключении с пустыней, поскольку, по его мнению, там «укрепляется жизнь». Он отметил, что в тюрьме не на что смотреть и нечем заняться, а шум не прекращается.

Его книга в 216 страниц получила название «Дневник одного заключенного». Она поступит в продажу 10 декабря.

В ноябре Саркози был освобожден из тюрьмы под судебный надзор. Такое решение приняла апелляционная инстанция парижского суда, удовлетворив тем самым ходатайство адвокатов экс-главы государства. Саркози провел за решеткой почти три недели из назначенных пяти лет за получение денег от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как прошел первый день Саркози в тюрьме.

