Байден назвал США «Америгадит»

Экс-президент США Джо Байден вызвал недоумение, оговорившись во время своего выступления на конференции в Вашингтоне, когда он назвал свою страну «Соединенными Штатами Америгадит». Об этом пишет газета The New York Post.

«Пока мы сохраняем веру, встаем и помним, кто мы такие — мы Соединенные Штаты Америгадит. Вот кто мы!» — сказал он.

Так, политик, произнося речь, объединил слова «Америка» и английское выражение got it (поняли?). Ошибка произошла в момент критики администрации главы Белого дома Дональда Трампа.

17 ноября Трамп заявил, что во время правления Джо Байдена Соединенные Штаты стали «объектом насмешек» для всего мира.

Байден, будучи самым возрастным президентом в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам основания сомневаться в его когнитивных способностях. Он регулярно допускал оговорки и неточности в своих публичных выступлениях, что активно использовалось республиканцами в межпартийной борьбе, чтобы поставить под вопрос его способность эффективно управлять государством. Во время своего пребывания на посту президента Байден не раз спотыкался и падал, испытывал затруднения с формулированием мыслей и путался в словах.

Ранее Трамп сравнил инфляцию при его администрации и во времена Байдена.