Вооруженные силы Украины (ВСУ) разваливаются прямо на глазах, несмотря на попытки союзников Киева скрыть это. Такое мнение высказал журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.

«Число дезертиров в этом году достигло 182 000. Это вдвое больше, чем в прошлом году. В 2022 году дезертировали 10 000 человек, в 2023 — 25 000», — отметил он.

При этом сообщения о том, что российские войска взяли под контроль очередной населенный пункт поступают ежедневно. Сторонники Киева пытаются преуменьшить значение продвижения армии РФ.

Автор уточнил, что данный конфликт — война на истощение, в котором более сильная армия может стоять на месте, пока перемалывает своего противника.

Тем временем, подчеркивает журналист, ВСУ разваливаются, и вопрос теперь в том, насколько сокрушительным будет поражение украинской армии.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для Украины было бы неприемлемо отдать часть своей территории в рамках любого мирного соглашения с Россией. Он также допустил, что ВСУ смогут продолжать сражаться без помощи США, но выразил надежду, что поддержка Вашингтона сохранится. Украинцы сейчас защищают «не только себя, но и всю Европу», подчеркнул он.

Ранее в Минобороны РФ назвали уничтоженные за сутки объекты инфраструктуры ВСУ.