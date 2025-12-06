Запаниковали из-за Украины: в польском городе случайно объявили воздушную тревогу

В польском городе Любартове, расположенном примерно в ста километрах от западной границы Украины, местные экстренные службы во главе с мэром полтора часа разбирались в причинах объявления воздушной тревоги и включения сирен на улицах. Глава города ссылался на информацию, полученную из районного центра управления ЧС, там все отрицали. Сигнал об опасности оказался ложным, предполагаемым поводом для его объявления стала «общая ситуация на Украине» и неподтвердившиеся сообщения о том, что к городу приближается неопознанный воздушный объект.

Утром в субботу, 6 декабря, на улицах польского города Любартова сработали сирены воздушной тревоги, сообщает радиостанция RMF FM. После долгих разбирательств оказалось, что сигнал об опасности был ложным, а ответственность за его объявление местные власти перекладывали друг на друга.

Мэр города Кшиштоф Пашник сообщил, что сирены были активированы «в связи с текущей ситуацией на Украине».

По его словам, непосредственным поводом к включению предупреждающих сигналов стала информация, полученная им из районного центра управления чрезвычайными ситуациями. Там, в свою очередь, проинформировали, что получили из соседнего округа предупреждение о том, что к городу приближается неизвестный летающий объект. Проверка с привлечением вышестоящих структур длилась почти полтора часа. В итоге угрозы не подтвердились, и тревога была отменена.

«Обстоятельства инцидента расследуются, в том числе на предмет распространения дезинформации», — сообщила радиостанция RMF FM.

Люблинский воевода (губернатор) Кшиштоф Коморский сообщил, что со стороны регионального центра управления чрезвычайными ситуациями, а также правительственного центра безопасности никаких команд о запуске аварийных сирен не поступало. В связи с чем он потребовал от местных властей в Любартове разъяснений. В понедельник губернатор намерен созвать на совещание мэров городов и отвечающих за кризисное управление должностных лиц, чтобы обсудить с ними инцидент в Любартове. В настоящее время власти склонны полагать, что произошла человеческая ошибка в общении, то есть один чиновник превратно понял другого.

Ночной массированный удар

В ночь на 6 декабря российские вооруженные силы нанесли по Украине массированный воздушный удар, сообщает министерство обороны. По данным ведомства, были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ. Для поражения целей использовалось оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны.

В связи с потенциальными угрозами Польша мобилизовала «необходимые силы и средства» , сообщило в соцсети X командование Войска Польского.

«В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация. В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении», — говорится в сообщении.

В публикации отмечалось, что эти действия «носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства».

К 8:00 оперативное командование польских ВВС сообщило, что вылеты истребителей завершены. «Сообщаем, что нарушений воздушного пространства республики не наблюдалось», — говорилось в сообщении.

Польская радиостанция RMF FM уточнила, что воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Крылатые ракеты летели через Сумскую область на севере Украины в сторону Черниговской и Полтавской областей, а оттуда взяли курс на Винницкую область в центральной части страны. Кроме того, «Калибры» были замечены в Николаевской и Одесской областях на юге. Взрывы зафиксированы в Киеве, Львове, Луцке и Ровно, а также в Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.