Запаниковали из-за Украины: в польском городе случайно объявили воздушную тревогу

Утром в субботу, 6 декабря, на улицах польского города Любартова сработали сирены воздушной тревоги, сообщает радиостанция RMF FM. После долгих разбирательств оказалось, что сигнал об опасности был ложным, а ответственность за его объявление местные власти перекладывали друг на друга.
Мэр города Кшиштоф Пашник сообщил, что сирены были активированы «в связи с текущей ситуацией на Украине».
По его словам, непосредственным поводом к включению предупреждающих сигналов стала информация, полученная им из районного центра управления чрезвычайными ситуациями. Там, в свою очередь, проинформировали, что получили из соседнего округа предупреждение о том, что к городу приближается неизвестный летающий объект. Проверка с привлечением вышестоящих структур длилась почти полтора часа. В итоге угрозы не подтвердились, и тревога была отменена.
«Обстоятельства инцидента расследуются, в том числе на предмет распространения дезинформации», — сообщила радиостанция RMF FM.
Люблинский воевода (губернатор) Кшиштоф Коморский сообщил, что со стороны регионального центра управления чрезвычайными ситуациями, а также правительственного центра безопасности никаких команд о запуске аварийных сирен не поступало. В связи с чем он потребовал от местных властей в Любартове разъяснений. В понедельник губернатор намерен созвать на совещание мэров городов и отвечающих за кризисное управление должностных лиц, чтобы обсудить с ними инцидент в Любартове. В настоящее время власти склонны полагать, что произошла человеческая ошибка в общении, то есть один чиновник превратно понял другого.
Ночной массированный удар
В ночь на 6 декабря российские вооруженные силы нанесли по Украине массированный воздушный удар, сообщает министерство обороны. По данным ведомства, были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ. Для поражения целей использовалось оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны.
В связи с потенциальными угрозами Польша мобилизовала «необходимые силы и средства», сообщило в соцсети X командование Войска Польского.
«В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация. В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении», — говорится в сообщении.
В публикации отмечалось, что эти действия «носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства».
К 8:00 оперативное командование польских ВВС сообщило, что вылеты истребителей завершены. «Сообщаем, что нарушений воздушного пространства республики не наблюдалось», — говорилось в сообщении.
Польская радиостанция RMF FM уточнила, что воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Крылатые ракеты летели через Сумскую область на севере Украины в сторону Черниговской и Полтавской областей, а оттуда взяли курс на Винницкую область в центральной части страны. Кроме того, «Калибры» были замечены в Николаевской и Одесской областях на юге. Взрывы зафиксированы в Киеве, Львове, Луцке и Ровно, а также в Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.