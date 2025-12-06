На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна судьба главного тренера «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба продлил контракт с клубом
ФК «Ростов»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростова» с «Рубином» заявил в своем Telegram-канале, что контракт с главным тренером ростовской команды Джонатаном Альбой продлен.

«Получил огромное удовольствие именно от класса, от техники игры. Огромное спасибо ребятам за профессионализм и за то, что отдались полностью. Контракт с нашим вдохновителем, Джонатаном, продлен», — написал он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин. На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

В турнирной таблице национального первенства ростовская команда расположилась на десятом месте, набрав 21 очко. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Ростов» на выезде сразится с «Краснодаром».

Ранее в чемпионате России был установлен новый рекорд.

Футбол. Чемпионат России
